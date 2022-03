Qual è il miglior telefono per MWC 2022?

Qual è il tuo telefono preferito al MWC 2022? Puoi votare di seguito per il cellulare di tua scelta e abbiamo preparato sondaggi personali per valutare la preferenza per ogni nuovo modello. Si prega di notare che abbiamo incluso alcuni modelli che non sono tecnicamente rilasciati al MWC. Evitiamo anche i moduli di iscrizione.

Iniziamo con l’Oppo Find X5 Pro. Questa ammiraglia con tecnologia Snapdragon 8 Gen 1 ha un ampio display AMOLED LTPO2 da 6,7 ​​pollici (1-120 Hz), doppia fotocamera da 50 MP (unità centrale con modalità 5 assi), teleobiettivo da 13 MP (52 mm, 2x) e un MariSilicon dedicato Batteria X ISP 5000mAh con chip, ricarica cablata 80W (50% in 12 minuti) e ricarica wireless 50W.

La versione Pro sarà disponibile a metà marzo per $ 1300. Dai un’occhiata alla nostra recensione dal vivo per maggiori dettagli sul test di carico di Oppo Find X5 Pro, definizioni iniziali e modelli di fotocamera.

L’Oppo Find X5 ha il vecchio Snapdragon 888 e un display AMOLED da 6,5 ​​pollici più piccolo (non LTPO, ma ha comunque una frequenza di aggiornamento di 120Hz). Le fotocamere sono identiche, con obiettivo ben distinto e stabilizzazione dello spostamento del sensore (invece del classico OIS) e un singolo chip MariSilicon inferiore. La batteria da 4800 mAh supporta anche la ricarica cablata da 80 W, ma la ricarica wireless è stata ridotta a 30 W e il telefono vanilla sarà presto disponibile a un prezzo iniziale di 1.000.

Oppo Find è codificato come X5 Lite, anche se non merita il nome. Il telefono è alimentato da un Dimensity 900, ha un display AMOLED da 6,43 pollici (90 Hz), ricarica cablata da 65 W (non wireless) e una batteria da 4.500 mAh. La fotocamera ha una dimensione principale di 64 MP (senza posizionamento), un grandangolo di 8 MP e nessuno zoom dietro gli altri due telefoni X5. Il modello Lite sarà presto disponibile al prezzo di 480.

Honor Magic 4 Pro è dotato di due fotocamere da 50 MP (wide e ultra-wide) con le stesse dimensioni del sensore (1/1,56 pollici). Tuttavia, il teleobiettivo ha un periscopio da 90 mm e un sensore da 64 MP ad alta risoluzione. Inoltre, il display OLED LTPO da 6,81 pollici (1-120 Hz) ha un dimmer PWM a frequenza più alta, 1920 Hz. La batteria è leggermente più piccola con 4600 mAh, ma supporta 100 W cablati e wireless. (100% di carica rispettivamente in 30 e 35 minuti).

Il Pro arriva nel secondo trimestre e costa 1.100 euro. Non perderti la nostra recensione dal vivo con i dettagli del Magic4 Pro e di alcuni modelli di fotocamere.

L’Honor Magic4 ha lo stesso display e il chipset Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia, non ha la resistenza alla polvere e all’acqua IP68 del Pro (offre solo IP54) e il Periscope ha solo un sensore da 8 MP (zoom). 5x ottico). Infine, la batteria da 4800 mAh si ricarica solo via cavo ed è “solo” 66 watt. Il prezzo di vaniglia Magic 4 Q2 è di 900 euro.

Il Realme GT2 Pro è stato annunciato a gennaio, con l’evento MWC dell’azienda incentrato sul lancio globale del telefono. Ha un LTPO2 AMOLED, 6,7 pollici (1-120 Hz) e Snapdragon 8 General 1. Ha anche due fotocamere da 50 MP e sembra Ultra White con una visuale di 150. Nessun teleobiettivo, solo un array di microscopi (zoom 40x ). La batteria da 5000 mAh si carica a 65 W (0-100% in 33 minuti), senza connessione wireless.

Le vendite inizieranno la prossima settimana e quando il prezzo consigliato raggiungerà € 750, ci sarà una vendita anticipata a € 650, una recensione completa del GT2 Pro è già stata rilasciata, non perdeteci. Caratteristiche principali del video.

Realme GT2 ha un display AMOLED standard (120 Hz) e Snapdragon 888. La fotocamera principale ha un sensore da 1/1,56 pollici da 50 megapixel, sebbene Ultra White abbia solo 119 obiettivi e un sensore da 8 megapixel. Le specifiche della batteria e della ricarica sono le stesse (5000 mAh e 65 W). La GT2 iniziale ha un prezzo di 450 euro, che aumenterà a 550 euro dopo l’inizio della vendita aperta.

Non sappiamo quando il Lenovo Legion Y90 sarà disponibile sulla scena globale, ma potrebbe essere un telefono da gioco da guardare con impazienza. È alimentato dallo Snapdragon 8Gener1, il modello di punta ha 512 GB di memoria UFS e RAID 0 ha un SSD da 128 GB. Lo schermo è più grande a 6,92 pollici e offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e 720 Hz per le frequenze di campionamento del tocco. Sei giocatori in totale (quattro sulla pagina, due sullo schermo). Batteria da 5600mAh con due porte USB-C (una può caricare USB 3.1 Gen2 e l’altra 2.0) 68W (0-100% in 35 minuti), una laterale.

Il Poco X4 Pro 5G ha un buon rapporto qualità-prezzo. Questo telefono è alimentato da Snapdragon 695 e ha un display AMOLED da 6,67 pollici (120 Hz). Ha una fotocamera principale da 108 MP (sensore da 1/1,52″) e una fotocamera bianca da 8 MP. La batteria da 5.000 mAh è relativamente veloce con una ricarica di 67 W (0-100% in 41 minuti).

Tutto questo a 270 euro (con uno sconto iniziale sugli uccelli). Se ti piace il secondo sconto puoi comunque risparmiarne 20. Abbiamo X4 Pro 5G, lo esamineremo, l’abbiamo già lanciato Caratteristiche principali del video

Il Poco M4 Pro è un’alternativa 4G all’altro M4 Pro, ma è stato il primo della serie M a presentare un display AMOLED (6,43 pollici, 90 Hz). Funziona con il chipset Helio G96 e ha una fotocamera principale da 64 MP e un angolo ultra grandangolare da 8 MP. Ha anche una batteria da 5.000 mAh, ma si carica a 33 W (quindi ci vogliono 58 minuti per raggiungere il 100%).

Puoi trovare questo modello per 200 euro (con sconto anticipato) e c’era un altro codice buono sconto per 20 euro. Abbiamo anche l’M4 Pro e la sua recensione già cotta (potete vedere Caratteristiche principali del video entro).

Bene, ora che hai votato separatamente su questi telefoni, è tempo di scegliere il tuo preferito. Per giustificarlo ulteriormente, lo divideremo in due sondaggi: uno per il maggiore e uno per la fascia media.

