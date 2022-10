Qual è il miglior tipo di incarico in base ai tuoi risparmi?

Rara Avis è quella persona che, fino ad oggi, non ha, Almeno una carta di credito, di debito o un’altra carta di pagamento. Esistono tre tipi principali di carte e ognuna presenta una serie di vantaggi e svantaggi che devono essere considerati nell’utilizzo.

Una delle metriche più comunemente utilizzate quando si scommette su uno o un altro tipo di carta È il livello di risparmio e di reddito. Il OCU Descrive in dettaglio queste carte e consiglia quale scegliere in base alla quantità di denaro nel tuo conto, ma anche all’uso che ne farai, tra gli altri fattori.

carte sconto

Hanno dritto Fondi depositati su conti correnti associati. Le commissioni di pagamento o i contanti disponibili presso gli sportelli automatici vengono automaticamente detratti dal conto, pertanto il suo utilizzo dipende direttamente dal saldo che prendiamo in considerazione. Sono l’opzione migliore se siamo consapevoli dei soldi che abbiamo e se non vogliamo correre rischi Pagare commissioni o altri interessi. Sono utilizzati per pagamenti giornalieri, spese fisse, spese una tantum, ecc.

carte di credito

usandoli, Il credito concesso dalla banca viene utilizzato. Cioè, viene pagato utilizzando i fondi in anticipo (con un limite predeterminato) che devono essere restituiti alla data specificata. I contratti delle carte sono stabiliti Vari metodi di pagamento Tra i saldi disponibili e il più comune è il pagamento senza interessi a fine mese, anche se è possibile differire o frazionare la commissione sul conto, sempre con gli interessi. Sono utilizzati anche per acquisti regolari o spese impreviste, purché ti rendi conto che dovrai farlo in seguito Restituisci i soldi. Inoltre, di solito hanno alcuni vantaggi associati al loro utilizzo.

Carte prepagate

queste carte Non collegato a un conto bancario Il suo limite è impostato sul saldo che hai caricato su di esso in precedenza, come avviene con le schede dei telefoni cellulari. È particolarmente comodo e sicuro pagare gli acquisti online, poiché Manterranno i soldi in un luogo sicuro e protetto. Sono utili anche per fornire un mezzo di pagamento per le persone a carico che non hanno un conto corrente o per viaggi all’estero.

Carte ibride

Infine, c’è anche Carte ibrideChe fonde le caratteristiche del precedente. Esistono carte di credito che consentono di prelevare denaro dagli sportelli automatici con le stesse commissioni e requisiti di una carta di debito o carte prepagate che hanno aggiunto un IBAN e iniziano a fungere da carta di debito. Il miglior consiglio è chiedere alla banca i termini di ciascuno di essi (Perché, ad esempio, ci sono dei costi associati ad esso se non viene utilizzato) e scegli quello che meglio si adatta alle nostre esigenze.