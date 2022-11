Qual è il nome in codice airone? Remedy Entertainment e 505 Games hanno confermato quello che stavano per fare

Molti studi hanno paura di mantenere le cose segrete Dopo tutte le notizie trapelate quest’anno. Nel caso di Remedy Entertainment, lo studio ha scelto di essere il primo a parlarne al mondo Il seguito di Control è già realtà sulla carta.

Attraverso il suo account Twitter, lo studio indipendente ha detto ai suoi follower Che ha firmato di nuovo con 505 Games per continuare l’oscura storia di Jesse Faden Chi dovrebbe continuare il compito di monitorare tutte le entità soprannaturali che appaiono su questo pianeta durante la struttura dell’Ufficio federale di controllo negli Stati Uniti.

Lo sviluppatore ha spiegato tutto nella sua dichiarazione ufficiale, che non solo menziona che Control è stato nominato per 11 Bafta Awards, ma ha anche ricevuto più di 20 premi “Game of the Year” nel 2019.

“Siamo entusiasti di approfondire la collaborazione con Remedy e continuare questa storia di successo che è stata Control. Dalla sua uscita nel 2019, il gioco è stato esaurito. Più di 3 milioni di copie. “Il controllo è stato il più grande investimento che 505 abbia mai fatto, ed è per questo che occupa un posto speciale nei nostri cuori”, hanno affermato Rami e Ravi Gallant, co-CEO di Digital Bros Group / 505 Games.

Sul lato del trattamento, lo conferma il team manager Controllo 2 (il cui nome in codice era Codename Heron) Avrà un budget molto più ampio del primo e partirà con un budget di 50 milioni di euro per la prima fase di produzione.

