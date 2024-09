Qual è il patrimonio netto di Angelica Maria, “la sposa del Messico”?

Angelica Maria, leggenda del cinema messicano (Courtesy)

Angelica Maria È un’icona del cinema nazionale. Ha iniziato la sua carriera come attrice e cantante durante la chiamata “età dell’oro” Nel cinema messicano degli anni Cinquanta raggiunse il suo apice fino agli anni Settanta.

A quel tempo divenne un’interprete regolare in ruoli da protagonista, soprattutto in soap opera come “Cuore selvaggio” E “Yara“.

Grazie a lei, il messicano-americano ha potuto distinguersi nell’ambiente artistico intelligenzaPerché non solo è stata una grande attrice ma ha anche sviluppato un’importante carriera musicale.

Per non parlare del fatto che ha conquistato migliaia di cuori con la sua bellezza, che le è valsa il soprannome “Sposa del Messico”.

Mentre la sua carriera saliva alle stelle, aumentavano anche i suoi conti bancari. Oggi, che si avvicina agli 80 anni, quanto è ricca Angelica Maria?

Angelica Maria si è esibita con Pedro Infante, un altro idolo messicano. (SAR)

Secondo il sito web specializzato nella ricchezza delle celebrità Patrimonio netto delle celebritàAngelica Maria ha una fortuna accumulata di 10 milioni di dollaricioè attorno ad esso 192 milioni di pesos messicaniPer i suoi oltre 50 anni di esperienza nel cinema e in televisione, oltre alle royalties dei suoi album musicali.

L’eredità dell’attrice e cantante è che vive con la figlia attrice Angelica Valli e il genero in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles, California, negli Stati Uniti.

Secondo vari post della cantante sul suo account Instagram ufficiale, si stima che il valore della casa sia superiore a 3 milioni di dollariQuasi 57 milioni e 660mila pesos messicani.

La loro casa è disposta su un unico piano, dispone di cinque camere da letto, cinque bagni, una piscina e una guest house su un terreno di circa 20.234 mq.

Il soggiorno è uno spazio con opere d’arte alle pareti, mobili decorati con diversi cuscini, una grande TV e un caminetto. Nel soggiorno c’è un tavolo rotondo in granito, due divani e un armadio.

L’attrice apparirà nel film Netflix (X/Netflix)

Nonostante quelli 10 milioni di dollari Niente affatto insignificante, una fortuna Angelica Maria Avrebbe potuto essere molto di più, ma la sua inesperienza all’inizio della sua carriera e Sessismo A quel tempo gli costarono ingenti somme di denaro.

In un’intervista con il comico e conduttore Yordi RosadoLa leggenda del cinema messicano ha rivelato che le sono stati rubati dei soldi nei suoi decenni come donna nella produzione cinematografica e televisiva.

L’artista affermò che in quegli anni era normalissimo che le attrici ricevessero uno stipendio più basso pur ricoprendo ruoli molto importanti nelle opere.

La “Sposa del Messico” ha commentato: “Mi hanno sempre derubato perché, donna, ti derubano sempre e non ti hanno mai dato ciò che meriti”.

Inoltre, ha sottolineato che se gli fosse stato pagato uno stipendio giusto, avrebbe potuto utilizzare parte di quel denaro beneficenza.

“Volevo essere milionario, dovrei esserlo. Ho lavorato per questo e vorrei poterlo dare ai miei nipoti, dare di più a mia figlia e alle persone che so che non ne avranno bisogno posso farlo”, ha aggiunto nell’intervista a Yordi Rosado. “Con tutto quello che volevo fare, vorrei creare fondazioni che aiutino i bambini, e tante cose, non ho i soldi”.