Qual è il prezzo dell’auto che Moon Lafferty guidava nel video musicale “Something Better”?

Norma Monserrat Bustamante Lafferteconosciuto come mio Lafferty, Ha dimostrato la sua passione per le auto d’epoca, modelli degni di apparire in qualsiasi video musicale.

La cantante “Amárrame” ha stupito con la sua bellezza ed eleganza quando è apparsa alla guida di un’elegante vecchia macchina nella canzone “Something Better”.

Anche se si potrebbe pensare che fosse solo un altro elemento di scenografia, la realtà è così Compositore cileno-messicano Ha due auto d’epoca che mostra con orgoglio quando l’occasione lo consente.

Era il 2021 quando Compositore, 41 anni Rilascia la canzone Qualcosa di megliouna canzone che riflette perfettamente l’essenza dell’artista e la integra in un’atmosfera più rilassata.

Secondo l’artista, la canzone rivela lo stato d’animo in cui si trovava in quel momento. “Mi sento molto felice, molto soddisfatta, e voglio festeggiare, indossare abiti colorati e pettinarmi. Volevo trasmettervi questo in questo video e vedere la vita in modo positivo, anche se sembra che tutto sia contro di noi”, ha detto durante la première.

Tuttavia, al di là del messaggio che cercava di trasmettere ai suoi follower, c’era un aspetto che non poteva passare inosservato ed era l’auto d’epoca che guidava, considerata all’epoca una delle auto più costose negli Stati Uniti.

In tutto il video A Buick Regal del 1977Si tratta di un’auto di medie dimensioni prodotta dalla divisione Buick della General Motors. Durante la sua esistenza, il modello era noto per il suo design elegante e il suo comfort. Inoltre, era disponibile in diverse opzioni di carrozzeria, tra cui berlina e Coupé.

Naturalmente si è distinto per questo Un motore V6 da 3,8 litri è standardsebbene sia stato anche offerto I motori V8 sono più potenti. Tra le sue caratteristiche principali ci sono le sospensioni morbide e il cambio automatico a tre velocità.

Per quanto riguarda i dettagli interni, vale la pena sottolinearlo Ha una tavola di legno Con indicatori analogici che ti consentono di controllare la velocità e la musica. I suoi sedili sono ampi e spaziosi e realizzati in pelle, permettendoti di guidare in tutta comodità e lusso. Per la sua composizione e prestazioni, è attualmente uno dei Modelli preferiti dai collezionisti di auto d’epoca.

Nell’anno di rilascio della Buick Regal, il prezzo variava da 4mila a 6mila dollari, a seconda della configurazione e degli optional aggiuntivi scelti. A volte, il suo costo può variare a seconda dell’attrezzatura specifica e delle versioni del modello.

Attualmente, secondo classicoUn sito web dedicato al confronto e alla vendita di automobili. Il prezzo di alcuni modelli Buick Regal varia tra… 7mila e 20mila dollariun costo più che onesto per un’opera veramente classica.

Nel mese di aprile fu annunciato che, grazie alla sua lunga carriera artistica, Mont Laferte sarebbe stato rappresentato in uno dei luoghi più importanti del Messico, l’Auditorium Nazionale.

Secondo le informazioni rilasciate da Oqisal’organizzatore dell’evento, il concerto per il traduttore di Your Unwillingness, avrà luogo successivamente Mercoledì 23 ottobre Ne farai parte Tour Autopoietico 2024Questo tour è stato accolto con entusiasmo dal pubblico latinoamericano.

Si promette che durante il concerto potrete godervi le più belle canzoni della cantante, che appartengono al suo ultimo album intitolato Industria automobilistica. Ancora una volta, il tour mette in luce il suo talento come artista visivo e offre un’esperienza completa.