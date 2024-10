Qual è il rapporto tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord?

Autorità U.S.A. Hanno avvertito dei legami militari che li legano Russia, Cina, Corea del nord E Irancome rivelato da media come New York Times.

Tutti questi paesi partecipano Aumento dei conflitti e/o delle tensioni con gli alleati del Paese nordamericano.

E lei, Il Cremlino continua a sviluppare la sua invasione armata UcrainaChe è stato prorogato di oltre due anni a partire dal 24 febbraio 2022.

Durante il conflitto armato, Il sostegno economico e militare fornito dagli Stati Uniti e dai suoi alleati occidentali è stato essenziale Per affrontare l’attacco russo.

Lo hanno ripetutamente avvertito da Mosca Usare i missili a lungo raggio di cui erano dotati su obiettivi nel loro territorio potrebbe portare a una guerra più ampia..

Infatti, nel settembre 2024, il Pres Vladimir Putin ha annunciato cambiamenti La sua dottrina nucleare. Cioè le ragioni che potrebbero spingerlo a prendere in considerazione l’utilizzo di armi di questo tipo.

“La versione aggiornata del documento Si suggerisce che l’aggressione contro la Russia da parte di qualsiasi stato non nucleare, ma con la partecipazione o il sostegno di uno stato nucleare, dovrebbe essere considerata un attacco congiunto. Ha avvertito in una riunione con il suo Consiglio di Sicurezza.

Vale la pena ricordarlo L’Ucraina è uno stato non nucleare e ha ricevuto il sostegno degli Stati Uniti e di altri paesi Con armi nucleari.

Lo aveva detto in precedenza, alla fine di agosto, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov La terza guerra mondiale alla fine avrebbe coinvolto sia l’Europa che gli Stati Uniti.

Lo ha sottolineato anche lui Alleati occidentali Noi siamo “Giocare con il fuoco” Sostenendo l’Ucraina.

Ha fatto le sue dichiarazioni nello stesso mese Le forze ucraine hanno iniziato un raid militare oltre il confine Nella regione russa di Kursk, il 6 agosto, si è verificato un improvviso cambiamento nella strategia militare per affrontare l’invasione.

D’altra parte, L’Iran è nel mezzo di una grave crisi con… Israele.

Il primo ottobre, Le forze iraniane hanno effettuato un attacco con circa 180 missili balistici contro Israele, in risposta alle sue recenti operazioni Attacchi di terra in Libano e assassinio del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a fine settembre.

Tensioni in Medio Oriente È aumentato solo dal 7 ottobre 2023.

In quella data, Il gruppo estremista agitazione Ha lanciato un attacco diretto sul territorio israelianoChe ha lasciato circa 1.200 morti e 250 ostaggi.

Di fronte a questa situazione si trova ad affrontare il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu Ha risposto con continui attacchi nella Striscia di Gazache secondo le autorità sanitarie locali ha causato la morte di oltre 41.000 persone.

attualmente, Israele Anti Hezbollah In Libano e contro Hamas a Gaza, oltre a confrontarsi con Iran e Israele Gli Houthi Dall’Yemen.

Tutte queste parti appaiono come Membri dell’avvocatura Asse di resistenzaÈ un’alleanza sostenuta dall’Iran Che comprende anche il governo siriano e i gruppi armati provenienti dalla Siria e dall’Iraq.

È considerata una rete di milizie Esplicitamente come nemici di Israele e degli Stati Uniti.

Secondo la loro accusa… L’Iran lo ha sostenuto con armi, addestramento e sostegno finanziario Ai loro alleati dell’Asse.

La guerra in Medio Oriente finora Non ci sono però segnali di un eventuale cessate il fuoco Intensificazione degli attacchi e delle minacce incrociate.

Dopo il lancio del missile il 1° ottobre, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato quanto segue: “Il nostro lavoro è finito, a meno che il regime israeliano non decida di invocare ulteriori ritorsioni”..

“In questo scenario, La nostra risposta sarà più forte e incisivaHa aggiunto.

Il Primo Ministro Netanyahu ha dichiarato, in una riunione tenutasi alla fine della giornata, secondo la sua dichiarazione, che L’Iran stasera ha commesso un grave errore e ne pagherà il prezzo.

Il giorno successivo, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha scritto in un post su X (ex Twitter): “Non esiteremo mai a proteggere le nostre forze e i nostri interessi in Medio Oriente e a sostenere la difesa di Israele e dei nostri partner nella regione”..

nell’Asia, Sia la Cina che gli Stati Uniti stanno conducendo esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale.

Ciò è avvenuto nel contesto in cui Lo conferma il governo guidato da Xi Jinping Taiwan Fa parte del loro territorioQuesto è qualcosa che i leader taiwanesi rifiutano.

Sebbene gli Stati Uniti non riconoscano Taiwan come paese indipendente, intrattengono rapporti informali con le sue autorità e lo ha affermato il presidente Joe Biden. Il Paese nordamericano sarebbe coinvolto in caso di invasione o attacco diretto da parte delle forze cinesi.

La zona si trova a posizione Alta importanza strategica Per entrambe le forzeLo hanno spiegato diversi analisti, sia dal punto di vista economico che da quello geopolitico e militare.

Anche gli Stati Uniti hanno cercato Sostegno da parte degli alleati della Corea del Sud e del Giappone per aumentare il loro potere Potenza del mare Di fronte c’è la flotta navale cinese, che oggi supera in numero quella delle navi da guerra americane, secondo i dati recuperati dagli Stati Uniti. Il giornale di Wall Street.

Da parte sua, Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha mantenuto la sua posizione ostile nei confronti dei suoi vicini meridionali, così come degli Stati Uniti e della NATO.

La storia continua qui sotto

Di più su Armi

A metà luglio 2024, un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato all’agenzia di stampa ufficiale: Agenzia di stampa centrale coreanaQuale “Presumono minacciare “Il più pericoloso per la pace e la sicurezza globale”.

Più tardi, a settembre, Kim ha espresso il desiderio della Corea del Nord di farlo “Consolidare l’amicizia” Con la Cina.

Anche quel mese Foto condivise di lui Impianti nucleari segretoDove si possono vedere file di macchine per l’arricchimento dell’uranio.

In quel caso il leader nordcoreano si è rivolto ai suoi funzionari, secondo l’agenzia Agenzia di stampa centrale coreanaQuale L’arsenale nucleare deve essere aumentato “esponenzialmente” che hanno a disposizione.

Ha sottolineato che armi di questo tipo sono necessarie per “l’autodifesa e la capacità di attaccare preventivamente” e li ha accusati di farlo. Le “minacce nucleari commesse da forze subordinate guidate dagli imperialisti statunitensi” hanno superato la linea rossa.

Man mano che si sviluppano questi diversi scenari, dicono i funzionari statunitensi Lo hanno confermato Russia, Cina, Corea del Nord e Iran Hanno rafforzato le loro relazioni militari tra loro.

Gli Stati Uniti e i loro alleati mettono in guardia sulle relazioni militari tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Foto: il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un alla firma di un accordo a Pyongyang, 19 giugno 2024.

Il segretario di Stato Anthony Blinken, in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti tenutasi a fine settembre, ha messo in guardia contro tale situazione Il flusso di aiuti militari dalla Corea del Nord e dall’Iran alla Russia deve essere fermato.

Ciò include Missili balistici, droni e proiettili di artiglieria.

Secondo le dichiarazioni che ho raccolto New York TimesAnche Blinken lo ha confermato La Cina ha inviato strumenti, microelettronica e altre forniture alle industrie della difesa del Cremlino.

“Se i paesi smettessero di sostenere la Russia, l’invasione di Putin finirà presto”.Lo confermò allora il ministro degli Esteri.

Blinken, a sua volta, ha dichiarato, Mosca aiuta questi paesi a raggiungere i propri obiettivi.

È stato persino accusato di partecipazione Tecnologia nucleare e “informazione spaziale” con l’Iran.

Un alto funzionario americano ha dichiarato al suddetto giornale: Finora sembra che gli aiuti nucleari forniti dalla Russia all’Iran siano destinati al suo programma civile.

Tuttavia, è stato suggerito che la cooperazione tra i due paesi e l'”informazione spaziale” Alla fine potrebbe consentire alle forze iraniane di sviluppare missili balistici intercontinentali.

Lo hanno affermato, secondo il Times, anche altri funzionari del paese nordamericano La Russia sta anche valutando la possibilità di fornire agli Houthi nello Yemen missili da crociera antinave avanzati.Quelli sostenuti dall’Iran e che si uniscono all’asse della resistenza.

Tuttavia, molte delle accuse mosse dagli Stati Uniti e dai suoi alleati Rifiutato da questi paesi e gruppi.

Da parte loro, dicono che il paese nordamericano è fiducioso Aumenta il tuo potere e la tua influenza In tutto il mondo.

A settembre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che gli Stati Uniti stavano cercando questo “Mantenere il proprio dominio e il proprio dominio su tutte le cose”.

Lo ha denunciato in un’intervista il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj La Corea del Nord e l’Iran hanno inviato armi alle forze russe.

Allo stesso modo, il primo ministro danese Mette Frederiksen ha detto al Times “Questo è un problema globale”.

“Stretta collaborazione tra La Corea del Nord, l’Iran e la Russia rappresentano una sfida per tutti noi, ovviamente, compresi gli Stati Uniti, con l’aiuto della Cina in un modo o nell’altro.“.

Gli Stati Uniti e i loro alleati mettono in guardia sulle relazioni militari tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Foto: il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro, il 18 ottobre 2023.

Lo hanno sottolineato diversi analisti internazionali Il collegamento tra queste parti viene mantenuto sulla base della pertinenza agli obiettivi specifici di ciascun paese.Oltre a ciò, condividono un’ideologia comune.

In effetti, lo hanno detto i funzionari statunitensi La Cina ha dato presunti segnali di voler rimanere all’interno della rete globale di istituzioni e scambi commerciali che gli Stati Uniti hanno dominato per decenni.Nonostante le sanzioni imposte.

Tuttavia, hanno indicato che il governo di Xi Jinping sta cercando questo E spostando al suo interno il paese nordamericano, invece di costruire un nuovo paese.

Direttore del Programma Cina presso il Think Tank Centro StimsonYoon Sun ha commentato ai media di cui sopra “La politica estera cinese usa gli Stati Uniti come punto di riferimento”.

“Ciò significa che quando la Cina guarda alla Russia, alla Repubblica popolare democratica di Corea (conosciuta come Corea del Nord) e all’Iran, Vede partner antiamericani“.

Ha continuato in questo senso: “La Cina crede di non avere un’alleanza o un asse con questi paesi, perché ciò che si basa sulla sua parzialità sono gli Stati Uniti. Ma Per il risultato finale, la motivazione è molto meno importante della sostanzaLe relazioni sono viste come un punto focale.

Come esempio comparativo, e in termini più semplici, ha commentato: “Quando cammina come un’anatra e starnazza come un’anatra, è un’anatra.”.

Durante una visita in Ucraina a metà settembre con Blinken, il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha annunciato che “Stiamo assistendo a questo nuovo asse tra Russia, Iran e Corea del Nord”..

“Esortiamo la Cina a non unirsi a questo gruppo di apostatiApostati dopo tutti coloro che stanno perdendo la vita qui in Ucraina”.