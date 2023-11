Qual è il vantaggio del nuovo pulsante WhatsApp che presto apparirà nelle tue conversazioni?

IL intelligenza artificiale (Amnesty International) continua a farsi strada in tutti i settori. E non possono mancare i messaggi predefiniti: le applicazioni di messaggistica istantanea WhatsApp E cavo Hanno già incorporato a “Chatbot”, Conosciuto anche come LuceIA.





LuzIA, progettata dagli spagnoli Álvaro Martinezin grado di mantenere Conversazionirisolvere dubbi, copie registrazioni audio, Tradurre Testi E persino Lui dipinge (Scrivetegli “Immaginare…” Qualunque cosa tu voglia disegnare, risponderemo con un’immagine secondo la tua richiesta.

Ma ora Whatsapp ha fatto un altro passo avanti nella sua determinazione a potenziare le conversazioni utilizzando l’intelligenza artificiale. Presto, quindi, nelle chat dell’app di messaggistica apparirà una nuova icona – con sfondo bianco e un anello colorato graduato nei toni del blu e del viola – che sarà collocata sopra il pulsante che permette di creare una nuova conversazione, per un accesso rapido e operazione semplice.

Adattamento

Con questa funzione, WhatsApp vuole che milioni di utenti adattino l’intelligenza artificiale alle loro conversazioni e le facciano proprie. Cioè, quando lo usano, impara Stile di scrittura Il modo per farlo è per ciascun utente, in modo che si adatti a loro.





Si conoscono ancora pochi dettagli su come funziona, ma ciò che è noto è che attraverso la modalità scorciatoia, coloro che desiderano utilizzarla possono “accedere rapidamente alle chat basate sull’intelligenza artificiale direttamente dalla scheda Chat senza aprire l’elenco dei contatti”, osserva. da Media specializzati WABetaInfo.

Accessibilità

“Le chat basate sull’intelligenza artificiale sono ancora disponibili solo per un gruppo selezionato di utenti e la data esatta per il loro lancio più ampio non è nota. Tuttavia, sono in corso piani per espandere questa funzionalità a un pubblico più ampio in futuro”, aggiungono in WABetaInfo.

Attualmente questa nuova funzionalità è disponibile nella versione beta 2.23.24.26 di WhatsApp per Android.