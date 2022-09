Qual è la data del sorteggio delle qualificazioni alla Coppa delle Nazioni 2024? Come funziona? Chi è l’autore?

Qual è la data del sorteggio per la fase a gironi di qualificazione all’European Nations Cup 2024?

Il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2024 si svolgerà alle 12:00 CET di domenica 9 ottobre 2022 presso il Festhalle Exhibition Centre di Francoforte.

Come funzionerà il disegno?

• La Germania, la squadra ospitante di UEFA EURO 2024, si qualificherà automaticamente alla fase finale e non parteciperà al sorteggio delle qualificazioni.

• Tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, confermata dalla Corte Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. Pertanto, la Russia non è stata inclusa nel sorteggio di qualificazione per la UEFA Campionato Europeo di Calcio 2022-24.

• Un totale di 53 federazioni nazionali parteciperanno al sorteggio per la fase di qualificazione, che distribuirà i partecipanti nei dieci gironi. Sette gironi sono composti da cinque squadre e gli altri gruppi sono composti da sei squadre.

• Le prime dieci e le seconde del girone si qualificano per la fase finale. I restanti tre posti saranno determinati dai playoff che si terranno a marzo 2024.

• Le 53 squadre partecipanti, classificate o non classificate, a seconda della classifica generale della Lega delle Nazioni Unite 2022/23, e sono divise in sette fasce.

Come sono disposti i semi della lotteria Euro 2024?

Le 53 squadre partecipanti al sorteggio sono classificate in base alla classifica generale della Nations League 2022/23, pubblicata al termine della fase a gironi della Nations League. Sulla base di questa disposizione, le squadre sono divise in sette fasce: la fascia “UNL”, che contiene quattro dei finalisti della Nations League, seguita dalle fascette da 1 a 6. La fascia “UNL” contiene quattro squadre, la fascia 1 contiene sei squadre e le fasce 2-5 ciascuno contiene dieci squadre e il piatto 6 contiene le restanti tre squadre.

Le ultime quattro partite della Nations League giocheranno le ultime partite di questa competizione nel giugno 2023. Di conseguenza, queste squadre hanno solo otto giorni per la fase a gironi delle qualificazioni europee e devono essere assegnate ai gironi da cinque.

• Il sorteggio inizia con il piatto “UNL” e il piatto 1 prima di passare al piatto 2 e fino al piatto 6. Ogni piatto viene svuotato completamente prima di passare alla puntata successiva.

• Di norma, in ogni piatto, le scelte sono disposte in ordine alfabetico dai gruppi “A” a “C”. Nel piatto “UNL”, i finalisti UNL vengono inseriti nell’ordine in cui compaiono nei gruppi A, B, C e D

• Nella fascia 1, le selezioni saranno disposte nell’ordine in cui sono state annunciate nei gironi da E a J.

• Per l’urna 2, quando si applica o si prevede che si applichi qualsiasi condizione di estrazione, la selezione dell’estrazione sarà collocata nel primo gruppo disponibile in ordine alfabetico.

• Dal piatto 6 in poi, ogni piatto contiene solo tre scelte, e queste selezioni vanno alle seste posizioni dei gruppi da H a J che sono poste nel primo gruppo disponibile in ordine alfabetico.

Come funziona la classificazione?

Ci saranno dieci gironi: sette gironi da cinque squadre (gruppi AG) e tre gironi da sei squadre (gruppi HJ). Le squadre si incontreranno in casa e in trasferta nel sistema casalingo e trasferta. Le partite del girone si svolgono secondo il programma delle partite di qualificazione europea, da marzo a novembre 2023.

I primi dieci del girone e i dieci secondi del girone si qualificano direttamente alla fase finale del torneo. I restanti tre posti saranno occupati dalle squadre qualificate attraverso gli spareggi nel marzo 2024.

Quali sono le qualificazioni alla Coppa delle Nazioni europee 2024?

Date delle partite di qualificazione

23-25 ​​/ 03/2023 Primo giorno

26/03-28/2023 Secondo round

16/06-17/2023 Terzo Round

19/06-20/2023 Quarto Round

09-07/09/2023 Quinta Giornata

09/10/12/2023 Round 6

12-14/10/2023 Round 7

15-17/10/2023 Round 8

16/11-18/2023 Nono Round

19-21/11/2023 Decimo Round

Tempi delle partite

21/03/2024 Semifinali

26/03/2024 Finali Playoff

Date della fase finale

14/06/2024 UEFA EURO 2024, Incontro di apertura

14/07/2024 UEFA EURO 2024, Finale

