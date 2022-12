Qual è la differenza tra neve, nevischio e grandine? Queste sono le chiavi per non confonderli

con arrivo inverno, Il paese ha visto temperature sempre più fredde e lunedì il Servizio meteorologico nazionale ha previsto temperature più calde Tempo freddo nel centro del paese. Così come cadere il freddo Per le alture di Puebla, Stato del Messico e Città del Messico.

Inoltre, a causa delle basse temperature del vulcano Nevado de Toluca, la caduta La neveMentre in altre zone della Capitale domenica pomeriggio si sono verificate grandinate.

E poiché lunedì l’ambiente sarà ancora molto freddo, alcune di queste condizioni meteorologiche potrebbero persistere, ecco perché. Spieghiamo Come puoi distinguere tra neve, nevischio e nevischio salve Se questi fenomeni si verificano nella tua comunità.

Come si forma la grandine?

Prima di spiegare la differenza tra i tre termini, è molto importante che tu sappia come esercizio A ciascuno il suo e il modo in cui cadono a terra, perché è lì che stanno le chiavi.

il salveCome vedrai sicuramente durante una tempesta, sono piccole sfere di ghiaccio che cadono dal cielo durante forti piogge e di solito si formano in nuvole chiamate cumulonembi, secondo l’Istituto meteorologico dell’Uruguay.

quanto sopra, perché la temperatura in questo “Tempesta di nuvoleLa rivista Muy Interesante spiega: “Di solito sono molto freddi, che è una delle condizioni necessarie per la formazione di un raffreddore.

Bene, affinché le palle di neve si formino, sono necessari anche aggiornamenti alle nuvole, poiché reggono Gocce di pioggia Dal basso verso l’alto dove la temperatura è molto fredda.

Questo è molto importante, perché quando queste gocce d’acqua entrano in contatto con i cristalli di ghiaccio, si congelano e si formano salve. Successivamente, ritorna in fondo alla nuvola e viene nuovamente sollevato da un ruscello.

E il processo si ripete, man mano che entri in contatto con altro cristalli di ghiaccioForma uno strato sulla palla. Questo continua fino a quando la corrente d’aria si indebolisce o la grandine diventa troppo pesante per rimanere nella nuvola.

È qui che la grandine inizia a cadere durante i temporali, anche se l’Istituto uruguaiano di meteorologia spiega che non arriva sempre uguale, perché l’aria è più calda quando cade, motivo per cui palline Non raggiunge la superficie poiché si scioglie lungo la strada.

Ecco come si forma la neve

D’altra parte, la formazione La neve È completamente diverso, perché questo è un tipo di pioggia, perché la neve è acqua, ma non è un liquido, perché è composta da piccole goccioline ghiacciate che crescono all’interno di una nuvola.

Per comprendere la loro creazione, devi ricordare che le acque degli oceani e dei mari evaporano dal calore del sole e brillano, formando nuvole, quando il vapore acqueo si accumula, si sposta da qualche parte. così freddo.

Questo è meno di 0 gradi, ecco dove cristalli di ghiaccio; Tuttavia, quando si accumula troppo, le nuvole lo rilasciano e lo gettano a terra. Questi cristalli si aggregano e li vediamo cadere come “scaglie”.

Quanto sopra, perché uno fiocco di neve Contiene decine, centinaia, migliaia e milioni di cristalli di ghiaccio, secondo il ministro dello sport e del tempo libero di Bogotà.

E cos’è la granita?

Il gelo è un tipo di precipitazione in cui si mescola l’acqua Pioggia E la neve allo stesso tempo, cioè alcune delle goccioline sono congelate, quindi è possibile trovare piccoli cristalli di ghiaccio.

Ma lascia che accada il freddo Ci devono essere condizioni atmosferiche molto precise, poiché l’aria deve essere abbastanza calda da far sciogliere la neve, ma non del tutto, secondo Web Meteorology.

In questo modo, sebbene sia possibile trovare cristalli di ghiaccio, le strutture che formano non sono complesse come quelle dei fiocchi di neve, e si possono trovare addirittura dei granelli simili a quelli della neve. salve.

Qual è la differenza tra neve, nevischio e grandine?

In questo modo, come avrai notato, grandine palle di neve Può misurare tra 1 e 4 cm.Durante i temporali si formano dei cumuli.

Mentre la neve si forma tra le nuvole per accumulo di vapore acqueo in un luogo molto freddo, dove le temperature raggiungono gli zero gradi sotto zero, in quanto questo permette la formazione di cristalli che si uniscono per formare Patatine fritte.

Quando cadi dalle nuvole, la temperatura dell’aria dovrebbe essere inferiore di un paio di gradi, in quanto ciò consentirà ai fiocchi di raggiungere intatti e creare Nevicatache forma i cappucci nevosi.

Tuttavia, se è di 2 gradi, la neve non viaggerà in superficie intatta, poiché si scioglierà provocando nevischio, poiché le gocce di pioggia si mescolano ai cristalli di neve. miscela tra Piove e neve.