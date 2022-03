Qual è la parola del giorno in Wordle? 54- Risolvere il problema del ricorso

Continuiamo la settimana e arriviamo martedì. Come è già consuetudine per decine di migliaia di spagnoli, inizierai la giornata giocando parola, un gioco semplice, ora disponibile in spagnolo completo, che è davvero breve e consiste nell’indovinare una parola di 5 lettere con un massimo di 6 tentativi. Ti diamo le chiavi per far sì che inizi bene la settimana con alcuni trucchi da giocare e anche alcuni piccoli indizi per trovare la soluzione Wordle per la giornata.

Risolvi la sfida Wordle 54 il 1 marzo 2022

I seguenti cinque indizi ti aiuteranno a trovare la soluzione alla Parola del giorno:

Inizia con una vocale e termina con una consonante

Ci sono 2 vocali e 3 consonanti

Non contiene caratteri ripetuti

Ha a che fare con il genere umano/animale

non contiene la lettera N

Trucchi per indovinare la parola Wordle Daily Challenge in 6 tentativi

Usa i primi tentativi per scrivere parole che includono vocali e consonanti dell’alfabeto spagnolo: A, E, I, O, U, S, R, N, M, L Non si esclude la possibilità di ripetere alcune lettere se le lettere doppie dell’alfabeto sono evidenziate in verde: C, L, R. Usa la strategia di iniziare a giocare con le stesse parole ogni giorno, purché sia ​​stato utile per risolvere le parole nei giorni precedenti. Mantieni le lettere in verde per il prossimo tentativo e riposiziona le lettere che sono apparse in giallo. Guarda le lettere in grigio per scartare le parole che contengono nei tentativi successivi.

Qual è la parola del giorno in Wordle?

Scorri verso il basso per la soluzione Wordle di oggi.

Avviso spoiler

Il ricordo