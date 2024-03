Qual è la razza di cane più intelligente?

Fai clic per valutare questo post!

Uno degli argomenti più controversi nel mondo dei cani è quali razze siano le più intelligenti. Tradizionalmente, ci sono alcuni cani considerati particolarmente intelligenti: fino ad ora, la razza più intelligente era il border collie, ma un nuovo studio ha messo al primo posto il Malinois belga, tipicamente addestrato come cane poliziotto. Questo è in parte un risultato sorprendente, perché fino ad ora non era una razza che figura tipicamente in cima a queste classifiche.

Misurare l'intelligenza di un cane è sempre complicato perché alcuni dei fattori valutati, come il rapporto con l'uomo, sono condizionati da due variabili importanti: la personalità del cane – che nello specifico dipende più dai genitori che dalla razza stessa – e la funzione. Storicamente allevate, le razze venivano ottenute selezionando tratti di personalità desiderabili: così, ad esempio, è comprensibile che i cani da pastore come lo Sheltie mostrino una maggiore tendenza ad attendere istruzioni umane poiché specificatamente venivano allevati per quello scopo.

Molte delle razze partecipanti hanno mostrato risultati molto diversi a seconda del tipo di test: ad esempio, le razze dorate si sono dimostrate eccezionali nell'interagire con gli esseri umani e nel leggere i loro gesti, ma quasi la metà di loro ha rinunciato quando si è trattato di risolvere problemi logici. ; Altre razze, come gli Shelties menzionati sopra, mostravano poca iniziativa quando non ricevevano istruzioni gestuali dagli umani. “La maggior parte delle razze ha i propri punti di forza e di debolezza”, afferma Sara Juntella, autrice principale dello studio e ricercatrice di dottorato in cognizione canina.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, è stato condotto su 1.002 cani appartenenti a 12 razze diverse: Border Collie, Cocker Spaniel inglese, Golden Retriever, Hoofwart, Kelpie australiano, Labrador Retriever, Pastore tedesco, Malinois belga, Pastore australiano, e cane da acqua spagnolo. Terrier, Lavond finlandese e Sheltie; Oltre al tredicesimo gruppo composto da cani di razze miste.

È importante sottolineare che i ricercatori non hanno scelto direttamente quali razze avrebbero partecipato allo studio: secondo Sarah Juntilla chiunque poteva offrirsi volontario per partecipare con il proprio cane, ma per i test sono state selezionate razze con almeno 40 individui in modo che i risultati erano statisticamente rilevanti.

I cani coinvolti nello studio hanno superato una serie di test che valutavano diversi tratti comportamentali: atteggiamento verso una persona sconosciuta, esplorazione dell'ambiente, risoluzione di problemi logici e tempo dedicato ad essi, iniziativa quando non ricevevano istruzioni da un essere umano, fiducia in se stessi. la propria memoria e perseveranza nel risolvere i compiti assegnati.

Facendo la media dei risultati di tutte le prove, è stata stilata la classifica finale sommando un totale di 39 punti possibili. Il belga Malinois ha ottenuto il primo posto nella maggior parte delle prove e ha totalizzato 35 punti nella classifica finale. Finora non sono comparsi negli elenchi delle razze più intelligenti, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che queste razze tendono ad essere cani popolari come animali domestici, mentre il Malinois è principalmente una razza da lavoro, utilizzata principalmente dalla polizia e da altre forze di sicurezza, e negli studi Il primo spesso non è incluso.

Il Border Collie, che finora era in cima alla classifica dei cani più intelligenti, è arrivato al secondo posto con 26 punti. Questa razza si distingue in particolare per la sua memoria eccezionale: può riconoscere oltre 1.000 parole e apprendere istruzioni in meno di cinque volte.

La terza e la quarta testa di serie erano Hoofwart e Spanish Water Dog, rispettivamente con 25 e 24 punti. Quest'ultimo non è stato particolarmente prominente in nessun campo specifico. Hovawart, invece, mostrava maggiore fiducia nella sua memoria che nei gesti umani, poiché sapeva riconoscere quando lo “ingannavano” dicendogli che il premio era nel posto sbagliato.

