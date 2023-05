Qual è la scadenza per ottenere il documento d’identità reale?

La scadenza per la vera carta d’identità in California è il 7 maggio 2025, termine che è stato prorogato di altri due anni. Lo ha annunciato il Department of Homeland Security (DHS) nel 2022.

In questo modo, i residenti di quello stato possono elaborarlo, senza pressioni di tempo, presso il Dipartimento dei veicoli a motore (DMV).

Non dimenticare che con un documento d’identità reale potrai volare e identificarti completamente in California. Sebbene tu abbia ancora due anni per completare le procedure, la raccomandazione è di completarle il prima possibile. Evitare di raggiungere la fine del periodo specificato.

Secondo i dati ufficiali del DMV, sono già 14 milioni le persone che hanno elaborato la loro vera identità in California. Tuttavia, ci sono ancora molti residenti di quello stato per fare il processo.

Passaggi da seguire per la vera elaborazione dell’identità in California

La prima cosa che devi fare è fornire una prova di identificazione. Per questo hai diverse opzioni. Considera il seguente elenco.

Un passaporto o una carta passaporto validi

Certificato di nascita originale degli Stati Uniti o copia autenticata (i documenti nudi non sono validi)

Carta di soggiorno valida

Passaporto straniero con visto e modulo I-94

Certificato di naturalizzazione o nazionalità

Copia certificata della nascita nel territorio degli Stati Uniti

Documento di autorizzazione al lavoro EAD I-766

Carta di soggiorno permanente

Atto di nascita straniero o verbale di nascita consolare

Passaporto straniero con timbro di processo I-551

Documenti comprovanti il ​​processo di ammissibilità TPS

Un altro aspetto importante è verificare che tu viva in California. Come lo faccio? Qui ti diamo una guida su ciò che dovresti mostrare.

ricevute utility o telefono cellulare

Polizze assicurative mediche, dentistiche, della vista, sulla vita, sulla casa, sul noleggio o sui veicoli

Estratti conto di banche, associazioni di risparmio statali o federali, prestiti industriali, società di credito o qualsiasi istituto che emette carte di credito

Fatture Mutui

documenti di lavoro

Rimborso fiscale, dall’IRS o dal California Franchise Tax Board

Documenti di iscrizione alla scuola

Quindi fai il tuo ordine online.

Crea un account MyDMV o accedi se ne hai già uno

Tieni vicino il tuo numero di previdenza sociale (SSN).

Completa la domanda con le informazioni richieste

Assicurati di salvare il numero di conferma della registrazione

Infine, visita un ufficio DMV per ottenere il tuo vero documento d’identità. Porta i documenti in originale o in copia autenticata e il tuo codice di conferma, che funziona come un appuntamento.