Qual è la tua nuova uscita di musica latina preferita? votazione! – pittura

Jack Perros

Questa settimana abbiamo una nuova carrellata di musica latina: una raccolta delle migliori canzoni, album e video consigliati dai nostri redattori. Bacheca latina E Bacheca spagnola – Basato sulla nuova musica di Anitta, Fuerza Regida e Kali Uchis, solo per citarne alcuni.

Una serie di donne di talento hanno pubblicato nuova musica questa settimana, inclusa Anita, la cui sensualità traspare più che mai nel suo nuovo singolo “Miltiempos”. Brano funk brasiliano, parte del suo prossimo album Generazione funktrova la pop star che canta degli alti e bassi di una relazione mentre ricorda “mille volte” lei e il suo amante erano insieme e come il suo desiderio fosse rimasto vivo.

D’altra parte, Kali Uchis ha pubblicato “Te Mata”, un bellissimo e profondo bolero, prodotto da Josh Crocker e Manuel Lara, in cui canta di riconquistare la sua autostima dopo una relazione tossica. “Io, che sono il diavolo nella tua storia. Quello che sapeva che per volare dovevo trovare le mie ali. E ho permesso che le tue azioni mi ferissero come proiettili. Quella che piangeva fino ad addormentarsi e si svegliava per continuare l’incubo”, canta sensualmente. La nuova canzone fa parte del loro prossimo album In spagnolo, fruttetoche uscirà il 12 gennaio.

A proposito di album, il gruppo messicano-americano Fuerza Regida ha pubblicato la sua raccolta di 30 brani Per Baby e Blicada, dove si imbarca in una spedizione audace e audace su audaci sentieri di guerra dall’impatto distintivo. Ospiti speciali dell’album includono El Fantasma, Maria Becerra, Marshmello, Gabito Ballesteros, Manuel Turizo, Chino Pacas e altri.

