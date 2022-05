Qual è la vita di Donato de Sandis in Italia dopo la fine di Masterchef

Pochissimi osano negarlo Celebrità del maestro chef È diventato uno degli spettacoli di maggior successo della televisione argentina e delle sue tre giurie, Donato de Sandis, Martidegui tedesco Y Damien Bethular Come vere stelle.

Sebbene ognuno di loro avesse un percorso pesante alle spalle, lo spettacolo ha finito per integrarli nelle celebrità. È stato dimostrato quando il pasticcere era a Lollapoulosa e acclamato da una folla a un festival che aveva alcuni dei migliori artisti che potevano coprirlo.

Ma per la tragedia di molti, la terza stagione è finita, sacra Whisky Michea Da campione controverso, iniziarono a diffondersi dubbi sul fatto che avrebbe continuato ad andare in onda o se i tre maestri chef avrebbero continuato a fare le loro cose. Lascia tutto per ora, Donato de Sandis Decisi di lasciare il Paese.

Sì, ma niente di cui preoccuparsi. Come tutti quelli che lo hanno conosciuto in tv o ascoltando il suo accento, lo chef era originario dell’Italia, soprattutto di Milano, anche se è cresciuto come parte della sua vita nel sud del Paese.

Nonostante viva in Argentina dal 2000 e abbia sposato Michela Pagloyan, lo chef ha dovuto tornare nel suo paese d’origine. Dal tuo account Instagram, Donare Ha annunciato di essere in Puglia dove vive sua madre.

Da lì, ha registrato un video per augurare a tutti i suoi follower un felice sabato e godersi il fine settimana. Ha anche condiviso alcuni dettagli del suo viaggio, come lo scenario che lo circonda, suo “zio” e la nuotata che ha deciso di fare nelle acque “ghiacciate”.

Dall’adrenalina Maestro Cuoco, Donato de Sandis Godetevi una degna vacanza immersi nella natura, nel calore e nell’amore della famiglia. Ma non tutto è stato divertente, perché mostrava anche la colorazione dello chef.

Non è la prima volta che la giuria mostra la propria casa in un paese europeo. Ma in questo caso ha deciso di dargli un po’ di tinteggiatura e insieme a Michela si sono espressi in piena azione.