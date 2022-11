Qual è l’ordine migliore per sconfiggere i boss della squadra a cinque stelle

Avventura Pokémon scarlatto e viola È diviso in tre diverse storie, una delle quali è Stardust Road ed è necessario completarla per poter raggiungere la fine del gioco. Come con i capi palestra, ogni individuo può completarlo al proprio ritmo, ma c’è Ordine logico o corretto per sconfiggere i boss dello Star Team Che vedremo più nel dettaglio nella prossima guida.

La migliore classifica per sconfiggere i boss della squadra a cinque stelle

Dopo aver completato il prologo della storia, incontrerete un gruppo di criminali che appartengono al Team Star, un gruppo di teppisti che ha attaccato la regione della Paldea con diverse basi. Il tuo compito sarà viaggiare da loro Sfida i loro capi a combatterli e sconfiggili per batterli.

Mentre vai da un posto all’altro, puoi passare attraverso le basi nell’ordine che desideri. Tuttavia, il livello dei boss e dei loro Pokemon non si adatta al tuo livello, motivo per cui seguono l’ordine consigliato dal gioco stesso a meno che tu non abbia Pokemon con livelli molto alti, quindi avrai difficoltà a incontrarne di più. Leader difficili.

avendolo detto, disposizione corretta Per andare alle regole sarebbe il seguente:

Base Anna : Tipo Oscuro, livello 21.

: Tipo Oscuro, livello 21. Base di anguria : Tipo Fuoco, livello 27.

: Tipo Fuoco, livello 27. Hinzo base : Tipo Veleno, livello 33.

: Tipo Veleno, livello 33. Base Joss : Tipo fata livello 51.

: Tipo fata livello 51. Erina base: Tipo di combattimento, livello 56.

Un punto da notare è che prima di sfidare i boss, dovrai superare un test molto semplice. Fondamentalmente consiste nell’usare la funzione Invia Pokémon con tre dei tuoi Pokémon per Sconfiggi 30 Pokémon dei membri del Team Star entro dieci minuti.

I tipi di Pokémon coinvolti saranno gli stessi del boss base. Ad esempio, in una base di tipo Buio, il suo obiettivo è selezionare Pokémon di tipo Lotta, Coleottero o Folletto per ucciderli più facilmente. Allo stesso modo, un altro dettaglio che le basi hanno in comune è quello Tutti i capi usano Revavroom.

Sebbene questo Pokémon sia originariamente di tipo Acciaio/Veleno, uno dei boss è dello stesso tipo in cui è specializzato. Ciò significa che il Revavroom di Melo sarà di tipo Fuoco o di tipo Lotta di Erin.

D’altra parte, oltre ad avanzare nell’avventura, Anche sconfiggere i boss del Team Star ha la sua ricompensa, poiché otterrai una medaglia, una MT, punti lega e ricette per creare nuove MT nei Centri Pokémon. Queste sono tutte le ricompense che otterrai:

Wissam Annan : 5000 Punti Lega e TM 062 Antigioco.

: 5000 Punti Lega e TM 062 Antigioco. Medaglia Milone : 6000 Punti Lega e MT 038 Nitrocharge.

: 6000 Punti Lega e MT 038 Nitrocharge. Medaglia Henzo : 7000 Punti Lega e TM 102 Lanzamugre.

: 7000 Punti Lega e TM 102 Lanzamugre. Medaglia Joss : 10.000 Punti Lega e TM 079 Splendore magico.

: 10.000 Punti Lega e TM 079 Splendore magico. Medaglia Irene: 20.000 Punti Lega e MT 167 A Bocajarro.

