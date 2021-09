A marzo 2020, La disoccupazione ha raggiunto il livello più alto a causa della pandemia Corona virus. Pertanto, il governo del paese ha dato il via libera a Un pacchetto economico con deroghe per fronteggiare la crisi causata dallo scoppio del Corona virus, che è ancora in agguato.

Tra i principali vantaggi di questo, mette in evidenza assistenza alla disoccupazione a causa del virus corona, Lo stesso che so Distribuito su altri due pacchetti di stimoli, che ora stanno per concludersi.

Qual è l’ultimo giorno per richiedere l’indennità di disoccupazione settimanale in California?

Secondo le disposizioni dell’ultimo pacchetto di incentivi (‘Il piano di salvataggio dell’America‘), Questa assistenza vale $ 300 a settimana sui benefici regolari e terminerà ufficialmente il 6 settembre alle ore California, così come nel resto degli stati Stanno ancora pagando gli interessi.

Sebbene la data ufficiale sia il 6 settembre, La verità è che, come di consueto ogni settimana, il taglio avverrà sabato – 4 settembre – quindi questa è la tua ultima settimana per richiedere benefici.

Il Software scaduto figlio:

Assistenza alla disoccupazione pandemica (PUA)

Indennità di disoccupazione di emergenza epidemiologica (PEUC)

Vantaggi estesi (EB)

Indennità federale di disoccupazione per pandemia di $ 300 (FPUC)

Indennità di disoccupazione mista di $ 100 (MEUC)

Quando i componenti aggiuntivi terminano sabato, Circa 7,5 milioni di americani perderanno questo reddito extra, di cui quattro milioni dalla California. Questo è secondo uno studio condotto da Fondazione Secolo.