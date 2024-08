Qual è per voi la canzone dell’estate 2024? Vota nel sondaggio

Lui estate Non sarebbe lo stesso senza la colonna sonora che accompagna sempre questo periodo dell’anno. IL Successi musicali La stagione estiva ci accompagna sulle piste da ballo e nelle feste celebrate in tutto il Paese.

Tra i brani suonati durante l’estate ce n’è uno ogni anno Una piccola selezione di argomenti che si distinguono dal resto; Questo dà il ritmo alle vacanze e alle calde giornate in ufficio.

Ma in questo articolo non stiamo cercando a PlaylistMa successo certo:Canzone dell’estate 2024‘. Per trovarlo, chiediamo ad ascoltatori e lettori di votare nel nostro sondaggio tra le diverse proposte per vincere il premio che gli artisti desiderano in questo momento.

Candidati per la canzone dell’estate 2024

In un sondaggio 2023La canzone vincitrice, grazie ai vostri voti, è stata vagabondoScritto da Sebastian Yatra, Manuel Turizo e Bill.

Quest’anno ci presentiamo nuovamente Dieci canzoni nominateè stato selezionato tra i successi in Elenchi di vendita ufficiali In Spagna, la maggior parte ha sentito parlare Piattaforme Il mio vicinoE cosa controllano Radio patriottico. Conoscili!

Badgyal A psico, JC Reyes E Dai F È una delle proposte per vincere la categoria “Canzone dell’estate 2024”. Uno dei vari brani Reggaeton che compongono questa selezione. Un’altra opzione è Espressoil successo internazionale di Sabrina CarpentiereE l’unica canzone interamente in inglese della lista. Aggiunto a loro PerditeLa canzone è stata pubblicata alla fine di giugno Omar Montes con JC ReyesL’unico artista ad essere ripetuto tra i nominati.

Un’altra opzione è stata rilasciata otto mesi fa come “Song of Summer 2024”. Gonnada Porto Rico Mike Torri. Qualcosa di più moderno lo è la reginal Se non fosse stato per Nellieè stato pubblicato a metà giugno con l’obiettivo del successo di mezza estate, che hanno anche raggiunto Fayed E Atl Jacob Con la tua collaborazione luna.

Un altro argomento recente è Onanadalla Colombia Cabo. Al contrario, la proposta più lunga lo è Puledra selvaggia A Occhi di Isabellache è stato prodotto dal remix Fernando Moreno È arrivato alla celebrazione dell’Euro Cup. Sono molto più recenti Il vero amore da gangsterdall’Argentina tuonoE Se ti avessi incontrato primail successo globale di Carol J.

Stanno tutti gareggiando per diventare la hit dell’estate. Decidi tu! Fino a sabato 31 agosto alle 23:59., Puoi votare Per i tuoi suggerimenti preferiti su quale sarà la “Canzone dell’estate 2024”.