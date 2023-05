Qualche problema nell’entrare nel sito web di “Al Dajeej”? Questo è quello che dicono dagli Stati Uniti

Hai avuto problemi, dal 6 maggio, ad accedere al sito web che fornisce i risultati dell’hype o della lotteria dei visti? Il primo e il secondo giorno di apertura della pagina del Dipartimento di Stato USA dove escono i risultati della lotteria Diversity Visa 2024, era quasi impossibile passare.

Secondo alcune parti interessate che hanno contattato Guida, il Web si bloccava costantemente e presentava problemi. Il primo giorno è crollata la pagina, ricordiamo che c’erano più di 11 milioni di interessati da tutto il mondo per soli 50mila visti. Molti cubani che si sono registrati non sono potuti entrare per controllare i risultati e hanno chiamato i parenti all’estero per confermare il loro status.

Cosa dicono dagli Stati Uniti a riguardo? Al giornalista di CiberCuba, Wilfredo Cancio, un alto funzionario dell’Ufficio Affari Consolari del Dipartimento di Stato ha risposto con un certo scetticismo al riguardo. La prima cosa è che nei primi giorni si è verificato un leggero incidente, ma ora è tutto normale.

“Non stiamo riscontrando problemi tecnici diffusi con il sito Web Entry Status Check per verificare lo stato dei partecipanti. Incoraggiamo chiunque abbia avuto difficoltà ad accedere al sito il 6 maggio a riprovare”. preciso.

Come posso controllare il mio punteggio tabla?

Ha sottolineato che al momento non hanno difficoltà tecniche e ha invitato gli interessati ad entrare per confermare i loro risultati senza problemi. Tuttavia, ha chiarito che rimarranno esposti lì fino al 30 settembre, quindi hanno il tempo di verificare se hanno vinto. Se la fortuna questa volta non ti sorride, niente paura, perché ad ottobre di quest’anno riapriranno l’hype per il 2025.

Allo stesso modo, le autorità insistono affinché si assicurino che le parti interessate utilizzino il sito corretto e non una pagina rubata o falsa. Il sito ufficiale è questo: https://dvprogram.state.gov/ESC/.