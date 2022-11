Qualcomm ha lanciato un nuovo chip Android di fascia media, lo Snapdragon 782G

Mentre ce l’abbiamo già Compreso il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcommcon marchio vivido Lo ha mostrato per la prima volta ieri in occasione del lancio di uno dei suoi nuovi modelliora l’azienda statunitense dedicata alla produzione di SoC, ha appena annunciato il Snapdragon 782G.

Un solido chip di fascia media

Attraverso gizmochinaSappiamo che questo nuovo chip Qualcomm viene a sostituire il precedente Snapdragon 778G+che abbiamo visto in Stesso Niente Telefono (1). Il nuovo SoC è completamente simile al vecchio dispositivo con serie di innovazioni Al fine di fornire prestazioni migliori per questi nuovi telefoni Android.

Innanzitutto, abbiamo a che fare con il chip Snapdragon 782G da 6 nm con a Processore Octa coree GPU Kryo 670 e Adreno 642L. Nella struttura del chip, ci troviamo di fronte allo stesso chip 778G + con un core Kryo 670 con clock fino a 200 MHz a 2,7 GHz; tre core Kryo 670 da 2,2 GHz; I restanti quattro Kryo 670 Silver hanno un clock a 1,9 GHz.

Il telefono (1) non aveva il precedente chip Qualcomm

Chima Flores Omicron

Ma quello che ci interessa davvero è aumentare la differenza di prestazioni rispetto al precedente chip del 2021 Prestazioni della CPU del 5%. e del 10% per grafica o GPU.

Un altro dettaglio di cui bisogna tenere conto è che abbiamo a che fare con un chip che supporta in questo fotocamere da 200MP Quick Charge 4+ funzioni di ricarica rapida Per raggiungere il 50% in soli 15 minuti.

Android gratuito

Ulteriori dettagli sono l’architettura dell’acceleratore AI integrato e la compatibilità di Qualcomm Spectra con i tripli ISP a 14 bit. Certo, si sottomette Supporto WiFi 6 Fino a 2,9 Gbps e Bluetooth 5.2 con modem Snapdragon X53.

