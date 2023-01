Qualcuno ha costruito un robot ragno gigante che puoi pilotare, ed è davvero spaventoso

Quali chiavi dovrebbe avere un robot ragno? Hacksmith Industries ha creato il proprio modello completo.

Il robot ragno è stato creato per mostrare lo straordinario sviluppo della tecnologia puramente artigianale. immagine: YouTube Hacksmith Industries

YouTube è una delle piattaforme che ha maggiormente permesso alle persone di esternare una particolare arte o abilità. Devi solo avere una fotocamera mobile e una connessione Internet per farlo conoscere al mondo Cosa sappiamo fare e qual è la nostra differenziazione. Dando un rapido sguardo al mercato, si può notare come la robotica sia uno di quegli ambiti in cui è stato possibile osservare un maggiore sviluppo grazie alla presenza di queste mostre digitali.

Il miglior esempio di ciò è il canale Hacksmith Industries, che è un canale che realizza importanti progetti basati su robotica e intelligenza artificiale. Grazie a un team composto da più persone, creano robot curiosi con poteri diversi e unici. fra Diversi progetti sviluppati, una menzione speciale va fatta a un incredibile ragno lungo diversi metri. Solo dando un’occhiata alla sua configurazione, possiamo vedere le molte ore di lavoro che sono state necessarie per crearlo.

Vediamo, quindi, quali sono le chiavi dietro a questo progetto, perché è un elemento differenziale in termini di tecnologia e, ovviamente, Quanto può essere utilizzabile? In futuro se il movimento di alcune delle sue gambe può essere lucidato. Potremmo vedere questo design in un film di fantascienza in futuro? Ecco alcune chiavi.

Il ragno robot è stato creato per essere il protagonista dei tuoi incubi

Questo canale YouTube, che conta già oltre 13 milioni di iscritti, ce lo fa capire Quali sono i limiti del futuro della robotica?. In questo particolare progetto è stata formulata una tecnologia unica. Come in altre occasioni, i robot hanno puntato gli occhi sul regno animale per ricavarne facoltà e abilità differenziali. Il miglior esempio di ciò è mostrato da Spot, Il cane robot che sta già svolgendo missioni di sorveglianza a Pompei. D’altra parte, questo ragno è un punto fermo nella sua capacità su tutti i terreni grazie alle sue sei zampe.

Questo, senza dubbio, è il principale elemento di differenziazione tra il ragno tradizionale, che ha 8 zampe, e questo particolare modello. La mancanza di gambe extra è dovuta, prima di tutto, a Semplificazione nella costruzione. Del resto, la disposizione di 3 gambe snodate per lato era sufficiente a garantire l’equilibrio dell’intera struttura. Contiene tutta una serie di elementi essenziali in tutto ciò che si riferisce al sistema idraulico, permettendogli di muoversi con un grado di irregolarità molto evidente.

Le immagini sopra illustrano, in modo molto dettagliato, Qual è stato il processo di produzione di questa straordinaria struttura? Robotica. Tuttavia, ci troviamo di fronte a una tecnologia che ha dimostrato di dover ancora affinare molti dettagli legati alla mobilità. Dopotutto, gli spostamenti effettuati si sono rivelati troppo artificiali. Il potenziale di miglioramento è notevole, quindi nei prossimi mesi sono previsti nuovi test per garantire il successo di questa tecnologia.

Ebbene, quali potenziali applicazioni potrebbe avere questo sistema? Certamente l’unica alternativa che ci viene in mente è il lavoro di salvataggio. Dopotutto, è uno strumento che può essere combinato con il miglioramento Importanti sviluppi nel campo dei viaggi su un aereo fuoristrada. Come confermato dal team di professionisti che ha contribuito allo sviluppo di questa tecnologia, si prevede che assisteremo a sviluppi significativi perché è la più grande alternativa che abbiano mai costruito.