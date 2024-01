Quale paese paradisiaco sconsiglieresti di visitare perché sta attraversando un'ondata di omicidi?

Il paese nordamericano ha lanciato un avviso di viaggio per la Giamaica Livello 3 quella di “ Viaggio riconsiderato “, dopo aver saputo che il paese caraibico si era accumulato 65 omicidi in un mese .

Gli avvisi di viaggio di livello 3 sono il passaggio prima di “non viaggiare”. L'ambasciata americana si rende conto che i turisti non sono al sicuro nemmeno nei rifugi dei resort.

Inoltre, gli Stati Uniti rilevano che “la polizia locale spesso non risponde in modo efficace a gravi incidenti criminali”. “Quando vengono effettuati gli arresti, i casi raramente vengono processati finché non si ottiene una sentenza definitiva”, aggiunge.