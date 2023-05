Quale partito tifi?

Santo Domingo: In quale partito ti identifichi?è la prima domanda della quinta puntata del sondaggio Mark Penn/Stagwell, analizzata da Bernardo Vega di El Despertador.

Vega ha confermato che il 32 percento Non simpatizza con nessuna festaAllo stesso modo, il 32% per il Partito Rivoluzionario Moderno (PRM), il 14% per la Forza Popolare (FP) e il 12% per il Partito di Liberazione Dominicana (PLD).

“Il fatto che chi simpatizza di più con lui abbia il 32 per cento è un’altra indicazione del discredito dei partiti politici e dei principali politici del Paese, perché dovrebbe essere almeno il 50 per cento”.Vega veduta.

Ha detto che le persone anziane tendono a simpatizzare di più con un partito politico e che quelli di età inferiore ai 34 anni sono considerati indipendenti, Ciò significa che i giovani del paese non vogliono sapere molto sui partiti politici.

Un’altra domanda del sondaggio è Se le elezioni si tenessero oggi, per quale candidato alla presidenza voteresti?

Il 46% pensa che voterà per PRM, mentre il 25% per People Power, 16 per PLD e l’11% sono indecisi.

Ha detto che le persone di età superiore ai 35 anni e in particolare quelle di età superiore ai 65 anni sono quelle che si identificano con la PRM, mentre i giovani si identificano con la PLD.

Quale frase si adatta meglio alla tua decisione sul voto presidenziale?

Solo il 50% ha dichiarato di averlo fatto Decidi di votare ed è difficile per loro cambiarlo prima delle elezioni, mentre il 35% la pensa così Non hanno deciso e potrebbero cambiaree il 15% ha dichiarato di averlo fatto Ha deciso di votare, ma potrebbe cambiare prima delle elezioni

“Gli uomini e gli anziani sono quelli che hanno già deciso, ma sono i sostenitori del DLP che hanno deciso il loro voto, appena il 57 per cento”.

Quanto sei soddisfatto o insoddisfatto del lavoro del presidente Luis Abenader?

Il 53% si dice soddisfatto, il 41% insoddisfatto e il 5% insoddisfatto.

Vega ha sottolineato che il 53 per cento è soddisfatto del lavoro del presidente Abinader, concentrato su uomini e anziani.

Inoltre, un’altra domanda è quanto sei soddisfatto o insoddisfatto del lavoro del presidente Luis Abenader su quattro questioni: Corruzione nel governo, controllo dell’immigrazione haitiana, gestione dell’inflazione, lotta alla criminalità e all’insicurezza.

Il sondaggio ha mostrato che il 44% è soddisfatto del lavoro del presidente nella lotta alla corruzione, il 41% del controllo dell’immigrazione haitiana, il 32% della gestione dell’inflazione, il 29% della lotta alla criminalità/insicurezza e il 27% della disoccupazione.

L’ultima domanda della quinta rata èPensi che la corruzione nell’attuale governo sia più di prima, come prima o meno?

Il 44% ritiene che ci sia meno corruzione, il 28% che ce ne sia di più, il 25% pensa che sia la stessa cosa e il 2% afferma che non c’è corruzione.