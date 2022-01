Quale Presidente d’Italia? | Agenda generale

L’elezione del Presidente della Repubblica è senza dubbio di grande interesse perché è l’unico organismo rappresentato da una persona che esercita in esclusiva molti poteri. Questi possono diventare molto importanti, soprattutto in determinate situazioni.

Inoltre, si svolge nell’ambito di una commissione settennale, che comprende almeno due legislature (fino a tre nei casi di Oscar-Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano) e, in generale, diversi governi (fino a nove di Carlo Azekilio, nove di Giovanni Lyon e Sandro Bertini).

In questo lungo periodo, la situazione politica e sociale potrebbe aver subito grandi cambiamenti: Sculfero venne a vedere il cambiamento dell’intero sistema dei partiti. Prima Repubblica Da fare Secondo; Con il M5S che ha ottenuto il 25% dei voti alle elezioni del 2013, Napolitano ha visto la fine del dualismo e l’ingresso tranquillo di una nuova forza politica in parlamento.

L’evoluzione della struttura politica, nella misura in cui è usata per descrivere l’immagine della fisarmonica, può determinare la necessità per il Presidente di modificare l’esercizio dei suoi poteri in modo da garantire che la Costituzione ne garantisca la flessibilità. Quest’ultimo.. Questa capacità trasformativa richiesta per facilitare il funzionamento delle istituzioni e il rapporto tra queste ei cittadini dipende da una serie di fattori, tra cui la personalità e l’esperienza del Presidente.

In effetti, le 12 personalità che si sono guadagnate la carica di capi di stato erano molto diverse tra loro, ma avevano tutte un’esperienza organizzativa e politica comune, ad eccezione dello Zimbabwe, che era un uomo di centrosinistra. Fino a otto delle 12 sedie di una legislatura eletta sono: dalla Camera dei Rappresentanti del Regno d’Italia (Enrico de Nicola) all’Assemblea Costituente (Giuseppe Sarkat); Dalla Camera dei Deputati (Giovanni Cronje, Giovanni Leon, Bertini, Scalboro e Napolitano) al Senato Repubblicano (Francesco Cosica), tre di loro (Cosica, Cronje e Scalboro) erano in carica al momento della loro elezione. குயிரினல்.





Onestamente, Nessun capo della Repubblica è mai stato eletto in pensione o attivo al di fuori delle aziende: Oltre ai tre che presiedevano la Camera dei Deputati o il Senato, vi erano quattro ministri (Luigi Inadi, Antonio Sekni, Sarkat e Siambi), due senatori a vita (Leon e Napolitano), un deputato (Bertini) e un altro costituzionale giudice (Sergio Mattel). È vero che nessuno è stato eletto quando era presidente del Consiglio dei ministri, quattro (Chekni, Leon, Kozika, Siambi) sono stati eletti in precedenza, uno (Inadi) vicepresidente del Consiglio dei Ministri e l’altro (Mattarella). Tuttavia, tutti tranne Bertini hanno esperienza nel governo. Ad eccezione dello Zimbabwe, erano tutti eletti, e quindi avevano una chiara appartenenza al partito e una militanza più o meno pronunciata, sebbene solo Sarakat rimase segretario del partito (Bertini guidò i socialisti per alcuni mesi. 1945).

Come abbiamo detto, il decreto del Presidente è condizionato dalle modalità con cui raggiunge il Guernsey e, in particolare, dalla maggioranza con cui viene eletto. L’elezione presidenziale è, infatti, espressione di una scelta politica. Così, ad esempio, quando il capo di stato ad interim è stato eletto primo presidente della repubblica emanando la costituzione, la scelta è caduta su de Nicolas, un dittatore liberale che sosteneva il sud. La monarchia, il suo senso di stato e l’onesto rispetto delle regole sono ben noti. Fu eletto a larga maggioranza, comprese tutte le forze antifasciste che parteciparono alla liberazione del Paese e governarono insieme. L’elezione di Enadi, invece, fu dettata dalla volontà di Alcid de Casperi, che non era espressione del proprio partito, ma che non avrebbe in alcun modo fatto parte della coalizione di governo e che avrebbe nominato un capo di Stato. Non pensare all’integrazione della sinistra.

Più in generale, possiamo osservarlo C’è stata una maggioranza di presidenti (Einaudi, Segni, Leone, Napolitano, en Primera legislatore, parte, Mattarella) E capi a contratto ampio, a volte molto ampio (Da Nicola, Cronje, Sarkat, Bertini, Kozika, Scalfaro, Siambi e Napolitano in seconda assemblea). Tuttavia, è necessario segnalarlo Solo una manciata della maggioranza dei presidenti era in opposizione effettiva: Naturalmente sono stati scelti Chegnie e Leon Contro, Rispettivamente, con Saraceno e de Martino/Nenny a maggioranza ristretta, con un contributo decisivo alla destra fuori curva costituzionale.



La variazione nella scelta di Inodi, in cui alla sinistra non è stato deliberatamente dato il tempo di unirsi, è stata alquanto sottile. Napolitano è stato eletto a maggioranza per la prima volta, ma con i voti vuoti dell’opposizione (ad eccezione della Lego, che ha votato per Umberto Bosci), mentre allo stesso tempo Materella era il candidato della maggioranza, de Cell ha vinto il sostegno. Due terzi e il resto dell’opposizione si dividono tra il voto vuoto (Forza Italia), l’ex magistrato Ferdinando Imposimo (5 stelle) e il giornalista Vittorio Feltri (Lega-Fradelli d’Italia). Gli accordi più lungimiranti coincidono con quelli del secondo mandato di Napolitano, che non ha aderito al partito con la maggioranza relativa del M5S che ha votato Stefano Rodota.

La storia ha mostrato all’umanità il vero potere del pensiero positivo. Il paragone tra Lione e Bertini è chiaro: sebbene a quest’ultimo vengano offerte molte cose (si occupa direttamente del conflitto con i sindacati anziché con il governo o denuncia apertamente quest’ultimo per aver ritardato nell’aiutare Irfinia), è anzitutto curato diversamente dal suo stesso partito come estraneo e trattato come estraneo. C’è chi sperpera l’ampia base del proprio consenso, come Kozika, che sta entrando in conflitto con il suo stesso partito (e il suo principale sostenitore, Syriaco de Mitta). Al primo turno. Altri invece cercano di conquistare chi non le vota, come Napolitano che, quando viene rieletto, vede radunarsi la maggioranza del centrodestra, o come Matterella che sembrano godetevi il generale. Lode e sostegno anche tra le forze politiche a cui non piace.

Tutto questo sarà pesato alle prossime elezioni.



in questa situazione, Parlamento misto, fornito inoltre da rappresentanti regionaliHa 1.009 elettori. È frammentato ed essenzialmente senza maggioranza. Il centrodestra, che ha più volte affermato che ci si può fidare, è, per certi aspetti, molto lontano da esso (per esempio, qualcosa fatto da D’Alimonte). 24 ore al sole O qualcosa Inserito Valbruzzi A cui Mulino, Si stima che il 18 gennaio 2022 piccoli gruppi e rappresentanti regionali insieme raggiungeranno 419 voti, rendendo impossibile il raggiungimento della maggioranza assoluta, anche con l’aiuto della sempre vicina Viva italiana, 44 parlamentari. La coda M5S-Pd-LeU-FacciamoEco, invece, dovrebbe raggiungere circa 420 elettori, compresi i rappresentanti regionali. Nel mezzo abbiamo un panorama molto frammentato e sfaccettato i cui orientamenti sono diversi per gruppi diversi e non sempre facilmente prevedibili.

Questa situazione lo fa È considerevolmente impossibile eleggere un presidente che sia espressione di uno dei due principali partiti, CIl primato istituzionale e personale di Berlusconi (pensiamo alla punizione per frode fiscale) è stato fatto da ‘combattenti’ contro la sua elezione.. D’altra parte, la situazione richiede un presidente con un accordo più ampio, che mette Mario Draghi in una posizione di forza., che ha già saputo consolidare un’ampia base parlamentare per formare il suo governo. Certo, altre ipotesi sono possibili (es. proposta da Giuliano Amato), ma richiedono una discussione seria e segreta perché, per quanto riguarda i rapporti di forza, qualsiasi nome proposto direttamente da una parte è a rischio. Inaccettabile dagli altri. Infatti, se non si raggiunge un ampio consenso su un nome, sembra che si parli di voti (21 nel 1964, 23 nel 1971, 16 nel 1978 e 1992) e Un candidato può essere eletto Presidente. Leon, un candidato con tutte le necessità, è stato scelto molto male, e di conseguenza questo è ciò che ha ipotecato il resto dell’ordine. In effetti, è finita male sei mesi prima della scadenza.