Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale in questa professione

interruzione intelligenza artificiale Cambia molti lavori tradizionali come li conosciamo oggi. Ad oggi, il intelligenza artificiale È una delle tecnologie prevalenti in molti campi, industrie e nel mondo graphic design Ha anche molto da offrirci.

Ma la domanda principale che ci poniamo è: “L’IA può sostituire i progettisti?” La risposta è no. L’intelligenza artificiale è generata da informazioni fornite dall’uomo, motivo per cui il ruolo di un grafico è ancora essenziale nonostante l’automazione. L’intelligenza artificiale non sostituirà i progettisti, ma fungerà da loro assistente.

A parte l’impatto dell’intelligenza artificiale in questa professione, oggi festeggiamo Giornata internazionale della grafica! Di seguito spieghiamo perché è nata questa giornata e chi ha avuto l’idea di creare una giornata dedicata ai grafici.

Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla progettazione grafica?

Ormai da diversi anni, l’intelligenza artificiale ha gli strumenti per questo Crea e progetta come quasi tutti i designer umani. Ecco perché, che ci piaccia o no, i futuri designer dovranno abituarsi Lavorare per integrare l’intelligenza artificiale nei loro processi creativicome un altro strumento di lavoro.

Ad esempio, i programmi di intelligenza artificiale hanno la capacità di riconoscere diverse forme, linee, colori o modelli di design. Se aggiungiamo a quelle informazioni specifiche dell’utente, l’intelligenza artificiale utilizza tutti quei dati per creare nuovi design, come i generatori di banner automatizzati.

Ovviamente, per aggiornare l’intelligenza artificiale, devi fare qualcosa di interessante Investi in hardware e softwarePerché questi programmi necessitano di aggiornamenti costanti.

Perché il 27 aprile si celebra la Giornata internazionale del design grafico?

Un grafico è quella persona che osserva e cattura tutte le informazioni necessarie in modo visivo, cioè senza doverlo spiegare a parole. al momento, La professione di graphic designer è una delle professioni più richiestePoiché copre un gran numero di settori come pubblicità, media, stampa, marketing…

Lui 27 aprile Tutti i designer festeggiano e sono i principali protagonisti perché commemora Giornata internazionale della grafica. Ora, perché si celebra questo giorno e chi ha avuto l’idea? L’iniziativa è stata portata avanti da un vicepresidente Consiglio Internazionale del Design, Kim PoulsenPer celebrare questa istituzione, è stata fondata il 27 aprile 1963 a Londra. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere il lavoro di grafici e designer della comunicazione visiva in tutto il mondo.

La prima edizione si è tenuta nel 1991 ed è stata denominata “Giornata internazionale dei grafici”. Successivamente è stato ribattezzato “World Graphics Day” e nel 2012 è diventato “World Communication Design Day”. Successivamente, nel 2015, è stato cambiato nuovamente in “World Design Day”, e infine, nel 2021, è stato ribattezzato “Giornata Mondiale del Design“.

In breve, questa celebrazione mira a Dare valore alle funzioni fondamentali di un graphic designer nella societàOltre a pubblicizzare l’importanza di questa professione nel portare grandi cambiamenti in tutto il mondo.