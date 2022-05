Quale sarebbe la classifica del campionato se la stagione iniziasse con l’arrivo di Xavi a Barcellona?

La squadra di Cole lotterà con il Real Madrid per il campionato se la stagione inizierà con l’arrivo di Xavi.

Real Madrid campione dichiarato lega A quasi un mese dalla fine della stagione 2021/22, la situazione nel campionato spagnolo potrebbe essere molto diversa se solo i risultati arrivassero Xavi Hernandez Sulla panchina Barcellona.

La leggenda del Collie ha preso il sopravvento alla fine di novembre in seguito alla partenza dell’olandese Ronald Kuman. Tra novembre e maggio, Xavi ha gestito 24 partite lega Ha aggiunto 55 punti, più di quelli che hai ottenuto Real Madrid e Atletico Madrid S Siviglia durante questo periodo.

di 24 impegni diretti, cura Ha ottenuto 17 vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Tra le sue vittorie più importanti nella competizione iberica, una vittoria per 0-4 contro di lui Real Madrid Al Santiago Bernabeu, vittoria per 4-2 Atletico Madrid e 1-4 contro Valenzano a Mestalla.

per questa parte, Carlo Ancelotti Ha 57 punti davanti Real Madrid da Xavi Hernandez Diventa il timoniere Barcellona. Il Simeone “Colo”. Ha raggiunto 44 unità con “Colchoneros” durante questo periodo, mentre Julen Lopetegui Ha aggiunto 39 punti in questo periodo.

La squadra di Cole lotterà con il Real Madrid per il campionato se la stagione inizierà con l’arrivo di Xavi. EFE

In questo modo se la campagna lega Stava per iniziare a novembre quando è arrivato Xavi, Barcellona S Real Madrid Saranno in una lotta diretta per il titolo Prima Divisione di Spagna Anche se va notato che Meiring conterà su se stesso per diventare campione e il Barcellona dovrà aspettare un pessimo risultato da Los Blancos per vincere il torneo.

Guardando la 36a giornata di calcio iberico, Siviglia Viso Maiorca a partire dal Javier Aguirre Cercando di uscire dalla zona di rilascio. Atletico misurato Elche S Real Madrid giocherà contro di lui ho sollevatouna squadra che sta lottando anche per mantenere questa categoria.

Successivamente, condividiamo con te qual è il migliore 4 lega Solo tenendo conto dei risultati dopo l’arrivo Xavi Hernandez:

Real Madrid – 18 vittorie 3 pareggi e 3 sconfitte | 57 punti

Barcellona – 17 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte | 55 punti

Atletico Madrid – 14 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte | 44 punti

Siviglia – 9 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte | 39 punti