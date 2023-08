Quali aiuti economici riceveranno le persone colpite dall’esplosione?

formulazione. – Una settimana dopo la tragedia, le attività commerciali intorno alla Zona Zero hanno riaperto in seguito a una richiesta di aiuto finanziario alle autorità per evitare che le loro attività fallissero.

Mentre il governo ha iniziato a portare aiuti ai parenti delle 32 persone uccise nell’esplosione avvenuta a San Cristobal.

Alcuni iniziarono timidamente a ricevere clienti, e altre società aprirono in questa zona per valutare e riparare i danni alle istituzioni dopo l’esplosione.

Ricordando che le loro attività hanno chiuso la scorsa settimana, alcuni commercianti sperano di ottenere una mano dal governo per risanare le loro finanze.

Altri che hanno una foto di ciò che è accaduto lunedì scorso sono grati di essere rimasti illesi dalla tragedia, così come il loro staff, che sostengono sia ancora in lutto.

Lunedì sembra che l’area interessata sia inferiore alle macerie, macchinari e attrezzature pesanti sono a posto, così come elementi delle forze armate.

In precedenza, il Ministro della Presidenza della Repubblica ha dichiarato che fino a dicembre verrà fornito un sostegno finanziario mensile ai parenti delle vittime dell’incidente. Come ha spiegato, questo mese i parenti vengono pagati 50.000 pesos e gli altri mesi 20.000.

Il funzionario ha detto che anche i soccorritori riceveranno assistenza.