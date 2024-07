Quali cambiamenti stanno arrivando ai gruppi WhatsApp?

WhatsApp Da luglio ti offre nuovi strumenti per farti scoprire perché sei stato aggiunto alla chat di gruppo. Questa è una scheda contestuale con informazioni su chi ha fondato il gruppo, quando e perché.

Alcune persone sono eccezionali quando si tratta di ricordare gli altri; Incontri qualcuno una volta e basta. Poi ci sono quelli di noi che da anni si imbattono nello stesso vicino ogni settimana, ma non riescono a individuarlo nella fila di persone che pagano le bollette in banca o all’ufficio riscossione.

È un fenomeno che è riuscito a trasferirsi nel mondo digitale: chi non ha ricevuto un’email da qualcuno la scrive come se lo fosse Vecchi amiciMa non ricordi da dove lo conosci?

WhatsApp ha iniziato il processo di implementazione di un nuovo strumento che sembra aiutare un po’ in questo senso, con alcune modifiche Inviti di gruppo. Quando ricevi un invito a partecipare a un gruppo da un utente WhatsApp che non conosci, l’app mostrerà una scheda contestuale.

Questa carta è prevista Fornirti ulteriori informazioni sull’argomento di questo gruppo e sul motivo per cui sono invitati a partecipare. Ciò include dettagli come la data di creazione del gruppo, un riepilogo del suo obiettivo e la persona dietro la sua formazione iniziale.

Non c’è molto su cui basarsi, ma potrebbe essere sufficiente Aggiorna la tua memoria e collega i punti necessari. Se ancora non riesci a capire perché queste persone si preoccupano per te e tutto questo ti provoca brutte sensazioni, puoi sempre segnalare o bloccare il gruppo.



WhatsApp tenta di estendere gli inviti ai gruppi.

Responsabile WhatsApp Will Cathcart, ha condiviso notizie su questa funzionalità sul suo canale nell’app di messaggistica istantanea Meta. Alcuni utenti dovrebbero già vedere le nuove carte contestuali quando vengono invitati a Gruppi sconosciuti e saranno disponibili per il resto di noi nelle prossime settimane.

Come modificare le impostazioni sulla privacy del gruppo

WhatsApp ha sempre consentito a chiunque abbia il tuo numero di cellulare di inviarti messaggi o di aggiungerti a un gruppo, così come chiunque abbia le tue informazioni di contatto può inviarti un SMS o un messaggio. e-mail.

Le impostazioni sulla privacy del gruppo utilizzano questa opzione tutti Per impostazione predefinita quindi puoi comunicare con amici e parenti, anche se non sono nella tua lista dei contatti.

Per maggiore privacy, hai anche la possibilità di controllare chi può aggiungerti a un gruppo nella sezione delle impostazioni di WhatsApp.

Modifiche alle impostazioni sulla privacy del gruppo Non può essere eseguita su WhatsApp Web o desktop. Quando modifichi le impostazioni sul tuo telefono cellulare, queste si sincronizzeranno con WhatsApp Web e WhatsApp Desktop.

Queste impostazioni non si applicano al gruppo Avviso comunitario. Quando fai parte di una community, vieni sempre aggiunto al suo gruppo di notifiche.



WhatsApp pone limiti agli inviti di gruppo.

Per modificare le impostazioni sulla privacy per un gruppo, attenersi alla seguente procedura:

Ho cliccato Impostazioni.

Ho cliccato Privacy > Gruppi.

Successivamente è necessario selezionare una delle seguenti opzioni.

tutti – Chiunque, anche quelli i cui numeri non sono presenti nella rubrica del tuo telefono, può aggiungerti a una chat di gruppo senza previa approvazione.

– Chiunque, anche quelli i cui numeri non sono presenti nella rubrica del tuo telefono, può aggiungerti a una chat di gruppo senza previa approvazione. I miei contatti – Solo i contatti salvati nella rubrica del tuo cellulare possono aggiungerti a una chat di gruppo senza previa approvazione. Se la persona che gestisce un gruppo tenta di aggiungerti a una chat di gruppo e non hai il suo numero di cellulare salvato nella tua rubrica, vedrà un messaggio pop-up che dice che non può aggiungerti. dovrai toccare Invita al gruppo o Segui, quindi toccare il pulsante Invia per inviarti un invito privato al gruppo tramite una chat individuale. Avrai tre giorni per accettare l’invito prima che scada.

– Solo i contatti salvati nella rubrica del tuo cellulare possono aggiungerti a una chat di gruppo senza previa approvazione. Se la persona che gestisce un gruppo tenta di aggiungerti a una chat di gruppo e non hai il suo numero di cellulare salvato nella tua rubrica, vedrà un messaggio pop-up che dice che non può aggiungerti. dovrai toccare Invita al gruppo o Segui, quindi toccare il pulsante Invia per inviarti un invito privato al gruppo tramite una chat individuale. Avrai tre giorni per accettare l’invito prima che scada. I miei contatti, tranne…– Solo i contatti che hai salvato nella rubrica del tuo cellulare, esclusi quelli che escludi, possono aggiungerti a una chat di gruppo senza il tuo previo consenso. Dopo aver selezionato I miei contatti, tranne…, puoi cercare o selezionare i contatti che desideri escludere. Se escludi qualcuno che gestisce un gruppo e tenta di aggiungerti a una chat di gruppo, vedrai un messaggio pop-up che dice che non puoi farlo e dovrai fare clic su Invita al gruppo seguito dal pulsante Invia per inviare un invito privato al gruppo tramite la chat individuale. Avrai tre giorni per accettare l’invito prima che scada.

WhatsApp: come trovare collegamenti di gruppo senza invito

Alcuni siti Web sono interamente dedicati all’accettazione delle domande gruppi A WhatsApp Elencano pubblicamente i loro collegamenti di invito in modo che chiunque possa partecipare. Puoi trovarlo facilmente su Google utilizzando termini come “Link ai gruppi WhatsApp“, “Invito di gruppo WhatsApp” e altro, in spagnolo e inglese. Ad esempio, WhatsGroupLink.com Mantiene un Guida aggiornata ai gruppi WhatsApp pubblici a cui iscriversi. Il sito è molto popolare con oltre 200.000 gruppi. scegline uno categoria Dall’alto per accedervi direttamente oppure scorrere verso il basso per visualizzare a Elenco dei nomi dei gruppi L’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo in ogni categoria.

Gruppi WhatsApp sul computer

Puoi unirti ai gruppi WhatsApp in questo modo anche se li stai cercando in un file Browser web da tavoloa patto che tu abbia l’app desktop WhatsApp installata sul tuo computer.



WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo.

Una volta trovato il gruppo a cui vuoi unirti, selezionalo per aprire il collegamento del gruppo WhatsApp corrispondente in una nuova scheda, quindi seleziona il pulsante verde “Unisciti alla conversazionePer entrare nel gruppo quindi “Unisciti al gruppo” da WhatsApp per unirti al gruppo.

Devi stare attento a dove clicchi. Questi siti non sono affiliati a WhatsApp e c’è sempre il rischio che creino spam o truffe.

I link di invito ufficiali al gruppo WhatsApp dovrebbero assomigliare a questo: chat.whatsapp.com/invite/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dovresti fare attenzione ai collegamenti che sembrano diversi o… Qualsiasi sito che ti chiede di scaricare qualcosa Oppure inserisci i tuoi dati personali.

Cerca nell’App Store o in Google Play le app della guida di gruppo di WhatsApp

Similmente ai siti di terze parti menzionati sopra, potresti riuscire a trovarli Applicazioni mobili di sviluppatori di terze parti Progettato per elencare i collegamenti ai gruppi WhatsApp a cui partecipare.

Prova a cercare”Gruppi WhatsApp‘ nell’App Store o in Google Play per vedere cosa appare. La selezione di app è scarsa.



Puoi unirti ai gruppi WhatsApp dal tuo computer.

Ce ne sono solo alcuni App con valutazioni scadenti Progettati per fungere da directory dei gruppi WhatsApp su Google Play, ce n’è solo uno nell’App Store chiamato Gruppi per WhatsApp.

Una di queste app ha un’interfaccia pulita e semplice con una scheda di categoria facile da usare per trovare nuovi gruppi in base agli interessi 28 categorie.

Dopo aver selezionato un gruppo, tocca il pulsante verde “Unisciti al gruppo” per aprirlo e unirti alla sessione WhatsApp.

Cerca social network e forum per utenti che condividono collegamenti ai loro gruppi WhatsApp

L’ultimo posto in cui puoi cercare gruppi WhatsApp e collegamenti a cui partecipare è sui social media o Forum preferiti.

Ecco alcuni suggerimenti su dove e come cercare:

Facebook

Cerca “Gruppi WhatsApp” e seleziona il filtro dei gruppi. Alcuni gruppi Facebook esistono solo per il gusto di Incoraggia le persone a condividere collegamenti Le loro collezioni e aiuta gli altri a scoprirle.



Puoi trovare i collegamenti ai gruppi WhatsApp su Facebook.

Tumblr

Cerca “Gruppi WhatsApp” o “Collegamenti gruppi WhatsApp” per trovarli Post di persone che condividono collegamenti di gruppo Oppure interi blog interamente dedicati alla creazione di gruppi a cui aderire.

Reddit

Cerca “Collegamenti gruppi WhatsApp” e Esplora i risultati dell’argomento. Il più rilevante includerà la promozione di gruppi WhatsApp pubblici a cui altri utenti potranno unirsi.

Tuttavia, potrebbe piacerti Ordina i risultati in base al più recente Se noti che la maggior parte dei risultati ottenuti sono stati pubblicati un anno fa o prima.

Nel Forumutilizza la funzione di ricerca (solitamente situata in alto, sopra tutti gli argomenti) per cercare termini come “gruppo WhatsApp” o anche “WhatsApp” per vedere che tipo di argomenti o risposte compaiono.

Perché i forum rimangono un luogo popolare online di discussione Interessi comunipotresti riuscire a trovare post che includono collegamenti a gruppi WhatsApp per incoraggiare gli utenti del forum a spostare le loro discussioni dal Web desktop a una piattaforma mobile.

Non tutti sui social media o sui forum saranno disposti a condividere il collegamento del proprio gruppo WhatsApp in un post. Alcuni Amministratori del gruppo Potrebbero chiederti di inviare loro un messaggio direttamente se desideri ricevere un invito.



Milioni di persone usano WhatsApp come se fosse un social network, anche se non lo è.

Gruppi WhatsApp e link di invito

I gruppi WhatsApp sono ottimi per chattare con più persone. Il problema è che WhatsApp non ha una funzione di ricerca per trovare diversi gruppi a cui iscriversi L’app è una piattaforma di messaggistica, non un social network.

Anche tenere chiusi i gruppi per la ricerca è una buona cosa Evita lo spam Aiuta a proteggere la privacy dei membri del gruppo.

Mentre la maggior parte dei gruppi WhatsApp sono pensati per essere mantenuti privati ​​e condivisi solo tra amici intimi, alcuni amministratori di gruppo consentono a quasi chiunque di unirsi rendendo disponibili al pubblico i collegamenti di invito al gruppo, che spesso vengono pubblicati online. Il trucco sta nel trovare questi tipi di gruppi e i relativi collegamenti di invito.

Se vuoi unirti a un gruppo esistente su WhatsApp, l’unico modo per farlo è ricevere un invito.

Appena Membri amministrativi Dal gruppo esistente è possibile inviare inviti creando il collegamento di invito.

Una volta che l’ospite fa clic sul collegamento, potrà unirsi al gruppo tramite WhatsApp.



I gruppi sono uno strumento molto popolare su WhatsApp.

Come si elimina un gruppo WhatsApp?

Per eliminare un gruppo WhatsApp, devi andare su Chat, toccare e Tieni premuto il gruppo che desideri eliminare, quindi tocca Elimina gruppo. Per salvare tutte le foto e gli altri contenuti multimediali, deseleziona Elimina media. Devi essere il creatore o l’amministratore del gruppo per eliminarlo.

Come lasciare un gruppo WhatsApp?

Per lasciare un gruppo WhatsApp come membro, apri la chat di gruppo e tocca il nome del gruppo in alto. sullo schermo Informazioni sul grupposcorri verso il basso e tocca “Lascia gruppo”.

Come si invita qualcuno a un gruppo WhatsApp?

Per invitare qualcuno a un gruppo WhatsApp, devi andare su Chat, scorrere verso sinistra sul gruppo e selezionare Altro > Informazioni gruppo > Aggiungi partecipanti o invita al gruppo Attraverso il collegamento. Un gruppo può avere fino a 256 partecipanti.