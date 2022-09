Quali crimini ha commesso Shakira e perché chiedono otto anni di carcere

Lo ha chiesto lo scorso maggio la Procura di Barcellona Otto anni e due mesi di reclusione per Shakirachi lo accusa Sei reati contro l’erario pubblico truffa 14,5 milioni di euro Tra il 2012 e il 2014, in Evitare di pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche e sul patrimonio, Ha simulato che non risiedeva in Spagna.

Tuttavia, i rapporti presentati dagli ispettori dell’IRS mostrano che durante quegli anni, Shakira ha trascorso 183 giorni o più in Spagna, Il numero di giorni in cui una persona inizia Sei considerato residente.

Dopo la loro analisi quotidiana, che includeva appuntamenti presso saloni di bellezza e parrucchieri, visite a una clinica technon a Barcellona o l’affitto di uno studio di registrazione nella stessa città, i rapporti concludevano che “l’imputato era effettivamente rimasto in Spagna. 242 giorni nel 2012altri 212 giorni nel 2013 S 243 giorni nel 2014 Ed era assente da questo Paese per assolvere ai suoi impegni professionali e ricreativi: 124 giorni nel 2012, 153 giorni nel 2013 e 122 giorni nel 2014”.

Shakira rifiuta di essere d’accordo con l’ufficio del pubblico ministero e afferma di non essere colpevole

Eppure, l’accusa Offriti di fare un patto per evitare di finire in galeraMa il cantante ha rifiutato questo accordo. “Cantante Sono assolutamente certo della sua innocenza E lei non accetta la conformità”, hanno confermato i suoi rappresentanti attraverso una dichiarazione in cui hanno confermato che la causa penale intentata contro di lei è una “violazione dei suoi diritti”. Dopo che l’artista ha rifiutato di raggiungere un accordo, nel luglio 2022. La Procura della Repubblica ha formalizzato l’atto d’accusa.

“La Procura ha cercato di raccogliere fondi guadagnati nei miei tour internazionali e nel il suono E l’artista ha aggiunto nella sua dichiarazione ufficiale, che quando non risiedeva ancora in Spagna, hanno fatto ricorso a mezzi di pressione inappropriati, come fanno quotidianamente e ingiustamente con migliaia di contribuenti a scopo di lucro.

I sei crimini di cui Shakira è stata accusata

Shakira Accusato di sei crimini contro il Tesoro spagnolo con due aggravanti Uno è Enorme quantità di frodeChe, come dicevamo prima, è di 14,5 milioni. Altra circostanza aggravante è “l’utilizzo di persone giuridiche coinvolte”, o cosa è lo stesso, Utilizzo delle società nei paradisi fiscali per evitare le tasse.

D’altra parte, pensa la procura diluire Il che gli ha fatto commutare la pena detentiva. Shakira Alla corte sono stati dati 17,2 milioni di euro Per pagare l’importo richiesto, più tre milioni di interessi.

Al momento non è nota la data in cui si svolgerà il processo, ma l’artista dovrebbe presentarsi e procedere normalmente. anche, Shakira Sei ancora in tempo Affrontare le accuse Fino al momento di sedersi sul sedile.