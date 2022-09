Quali dispositivi Huawei 98 verranno aggiornati ad HarmonyOS 3.0 e quando

Huawei ha confermato quando arriverà la terza versione del suo sistema operativo sui vari dispositivi che compongono il suo catalogo.

Oltre a presentare i loro nuovi telefoni cellulari di fascia alta, Huawei Mate 50la società cinese ha colto l’occasione per rivelare pianificare con Sistema operativo Harmony 3.0Si tratta dell’ultima versione del sistema operativo sviluppato da Huawei e basato su AOSP, a conferma Quali sono i dispositivi? Chi riceverà l’aggiornamento a questa versione e quando.

L’elenco dei modelli è MoltiPerché include entrambi Telefoni, come smartwatch, TV, tablet, cuffie e altro ancora. Esaminiamo l’elenco completo di seguito.

Quasi 100 dispositivi riceveranno l’aggiornamento ad HarmonyOS 3.0

L’elenco dei modelli Huawei che riceveranno l’aggiornamento ad HarmonyOS è stato pubblicato durante Nuovo spettacolo Mate 50 tenuto in Cina. I terminali della serie Mate 50 sono esattamente I primi ad arrivare con questa nuova versione Sistema operativo Huawei

In totale, è stato confermato 98 dispositivi diversi Compatibile con l’aggiornamento, che sarà disponibile da oggi, 6 settembre, per una buona gamma degli ultimi modelli dell’azienda.

La seconda fase dell’aggiornamento si svolgerà nell’ultimo trimestre dell’anno e terminerà nel 2023.

dal 6 settembre Huawei P50 Huawei P50 Pro Huawei P50 tascabile Huawei P50E Huawei Mate 40 Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro 4G Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40RS Huawei Mate 40 E Huawei Mate 40E 4G Huawei Mate 40E Pro Huawei Mate X2 Huawei Mate X2 4G Huawei Mate Xs 2 Huawei MatePad Pro 12.6 2021 Huawei MatePad Pro 10.8 2021 Huawei Matepad 11 Huawei Vision V65 Pro Huawei Vision V75 Pro Huawei Watch 3 Huawei Watch 3 Pro Nuovo Huawei Sound X Huawei Sound X 2021 Huawei SoundJoy Cuffie Huawei AI 2e

Quarto trimestre 2022 Huawei P40 Huawei P40 4G Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ huawei compagno xs Huawei Mate 30 Huawei Mate 30 5G Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro 5G Huawei Mate 30E Pro 5G Huawei Mate 30RS Huawei Nova 10 Huawei Nova 10 Pro Huawei Nova 9 Pro Huawei 9SE Huawei Nova 8 Huawei Nova 8 Pro Huawei Nova 8 Pro 4G Huawei Nova 7 5G Huawei Nova 7 Pro 5G Huawei Nova 6 Huawei Nova 6 5G Huawei Matepad Pro 10.8 Huawei Matepad Pro 5G 10.8 Huawei Matepad 10.8 Huawei V75 Super Huawei nel 98 Huawei V55 2021 Huawei V65 2021 Huawei V75 2021 Huawei nell’85 2021 Huawei Watch GT 3 Pro Huawei Watch GT 3 Huawei Watch GT 2022 Huawei Watch GT Runner

Per tutto il 2023 Huawei P30 Huawei P30 Pro Huawei P20 Huawei P20 Pro Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20RS Huawei Mate 20X Huawei Mate 20X5G Huawei Matex Huawei Mate 10 Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10RS Huawei Nova 8 SE Huawei Nova 7 SE 5G Huawei Nova 6SE Huawei Nova 5 Huawei Nova 5 Pro Huawei Nova 5i Pro Huawei Nova 5i Huawei Nova 5Z Huawei Nova 4 Huawei Nova 4i Huawei Goditi 50 Huawei Enjoy 50 Pro Huawei Goditi 20 5G Huawei Goditi 20 Pro 5G Huawei Enjoy 20 Plus 5G Huawei Enjoy Z 5G Huawei Goditi 10S Huawei Enjoy 10 Plus Huawei Goditi 9S Huawei Goditi 9 5G Huawei Goditi 8 Huawei Matepad 10.4 2022 Huawei Matepad 10.4 Huawei Matepad 5G 10.4



Quali novità porta HarmonyOS 3?

La terza versione di HarmonyOS porta con sé funzionalità molto interessanti, come la possibilità di Condividi la connessione Internet tra diversi dispositivi In modo intelligente e automatico, oppure rinnova widget della schermata iniziale.

aggiunto anche Nuovi stili emoji 3DMiglioramenti della sicurezza e della privacy, maggiore stabilità e prestazioni del sistema.

Come di solito Huawei non ha annunciato i suoi piani per lanciare HarmonyOS 3 in Europa. Ad oggi, il marchio non utilizza ancora il proprio sistema operativo nei telefoni cellulari venduti al di fuori della Cina e questo software utilizza solo dispositivi come dispositivi indossabili o schermi intelligenti. Si spera che nel corso dei mesi Huawei deciderà di offrire l’aggiornamento a questi dispositivi a livello globale.