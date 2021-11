Quali funzioni ha WhatsApp Plus e come scaricarne l’ultima versione | Dottor Techno | rivista

Questa app funziona in modo simile all’app WhatsApp originale.

Design innovativo e alcuni dettagli che la versione originale non contiene, Whatsapp plus È riuscito a ottenere molti utenti che apprezzano questa versione non ufficiale.

Ultima versione di WhatsApp Plus è 17.50 Tra le funzioni di questa versione non ufficiale creata da uno spagnolo conosciuto su Internet come Rafalense, un numero che può essere personalizzato per soddisfare ogni utente. Secondo il suo creatore, WhatsApp Plus è un aggiornamento che “migliora l’applicazione WhatsApp con la quale continuerai ad avere WhatsApp (identica), ma completamente personalizzabile”.

Inoltre, chi lo scarica può inviare file più grandi e non solo 16MB, come consente l’applicazione originale. In questo può raggiungere i 50 megabyte.

Un’altra delle sue funzioni che attirano follower è che puoi disattivare le conferme di lettura e decidere chi può e chi non può vedere la conferma di lettura; Ha più emoji di Il WhatsApp Tradizionale Gestisce la notifica dell’utente quando uno dei suoi contatti è online.

Come scaricare l’ultima versione?

Il file APK della piattaforma deve essere prima scaricato da qualunque pagina sia disponibile per il download.

Devi concedere le autorizzazioni a Chrome per poterlo installare su un telefono cellulare.

Se non può essere installato, è perché ci sono ancora dati dalla piattaforma originale da eliminare.

Rischi derivanti dall’utilizzo di WhatsApp Plus

Nel Termini di servizio di WhatsApp Viene espressamente indicato che ” Applicazioni Non supportati, come WhatsApp Plus, GB WhatsApp o quelli che affermano di poter trasferire le tue chat WhatsApp da un telefono all’altro, sono versioni modificate di WhatsApp. Perché violano regole di sicurezza e privacy dell’utente.

WhatsApp può bloccare il tuo account se hai una di queste app

Per punire gli utenti che hanno deciso di utilizzare queste versioni non ufficiali del messenger, WhatsApp ha deciso di sospendere tutti i tipi di account. Pertanto, gli utenti di WhatsApp Plus possono ricevere un messaggio in-app che li informa che il tuo account è “temporaneamente sospeso”.

Come passare alla versione ufficiale di WhatsApp

Se sei uno degli utenti che hanno utilizzato app di terze parti, il primo consiglio è di eseguire il backup della cronologia chat prima di trasferire l’account alla versione ufficiale di WhatsApp. Stessa piattaforma di messaggistica spiegare Come si apporta questa modifica se si dispone di WhatsApp Plus o WhatsApp GB.

Come sapere se il tuo account è stato sospeso in WhatsApp Plus

Per passare alla versione ufficiale di WhatsApp, l’utente deve creare un file Backup della cronologia di chat, quindi indiano la piattaforma stessa. Per ulteriori informazioni, puoi visitare Centro assistenza dall’app.

Individua il nome dell’app in Più opzioni > Impostazioni > aiuta > Informazioni sull’applicazione. Segui le istruzioni di seguito, a seconda del nome dell’app: WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Apri Play Store e Scarica WhatsApp

Installa l’applicazione e accetta” Termini e Informativa sulla privacy “.

Conferma il tuo numero di telefono o cellulare. Ricorda che deve essere abilitato a ricevere chiamate e SMS.

Scegli il codice del paese dall’elenco a discesa (quello che scegli apparirà automaticamente nel campo a sinistra).

Inserisci il tuo numero di telefono nella casella a destra. Non aggiungere zeri prima del numero di telefono.

Scegliere “ il seguente Per richiedere un codice.

Infine inserisci il codice a 6 cifre che ti è stato inviato tramite SMS

Ricorda infine che per problemi e inconvenienti puoi scrivere alle seguenti email: [email protected] oppure [email protected] (IO)