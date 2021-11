Quali latinos potrebbero essere nominati per i Grammy Awards 2022?

Il Grammy Museum apre con la mostra “Al Baqi” 0:34

(CNN Español) – La National Academy of Recording Arts and Sciences annuncerà questo martedì Candidati per la 64a Edizione Dai Grammy Awards.

In questa versione, l’Accademia ha aggiunto una categoria aggiuntiva al campo della musica latina. È Best Urban Music Album, qualcosa che amplierebbe la nomination per gli album pop, che in precedenza condividevano una categoria con la musica urbana, in cui è incluso il reggaeton.

Gli album idonei per le nomination sono tutti gli album pubblicati tra il 1° settembre 2020 e il 30 settembre 2021. Questi sono potenziali candidati in determinate categorie di Grammy.

Grammy per il miglior album latino di musica urbana

Senza dubbio, questa sarebbe una delle categorie più contestate, considerando la portata che la musica urbana gode oggi a livello globale. Non solo è in cima alle classifiche di streaming, ma anche in cima ai premi, ad esempio, l’anno scorso Bad Bunny porta a casa un Grammy Miglior album pop/urbano latino per “YHLQMDLG”.

Quest’anno Bad Bunny potrebbe essere nominato in questa categoria per il suo album “El ltimo Tour del Mundo”, che ha vinto giovedì scorso. Grammy latino Miglior album di musica urbana.

Anche Karol G potrebbe apparire in questa categoria con ‘KG0516’, Rauw Alejandro con ‘Aphrodisíaco’ o ‘Vice Versa’, Los Legendarios e Wisin con ‘Los Legendarios’, Myke Towers con ‘Lyke Myke’, Paloma Mami con “Sueños” di Dalí”, e J Balvin con “José” o Kali Uchis con “Sin Fiedo (of Love and Other Demons)”.

Miglior album pop latino

In questa categoria, artisti come Mon Laferte dovrebbero essere nominati per il loro sesto album “SEIS”. Giovedì scorso, il cantante cileno ha vinto il Latin Grammy per il miglior album di cantautori per questa produzione.

Pablo Alboran ha anche potuto presentare il suo quinto album “Vertigo”, che ha ricevuto anche nomination per le più importanti categorie Latin Grammy: Album of the Year, Record of the Year e Song of the Year.

vincitore in Latin Grammys 2021 sul miglior album vocale pop di Camilo Potrebbe essere tra gli altri favoriti per essere nominato e ottenere questa categoria per “My Hand”.

Le nomination sono attese per Rosalyn, per “L’albero e la foresta”, Selena Gomez per “Revelation”, Juan Luis Guerra per “Privé” e Paula Arenas per “My love”.

Miglior album rock latino/alternativo

L’anno scorso, Vito Bayes ha definito questa categoria un'”invasione dello spazio”. Quest’anno, altri due argentini potrebbero avere l’opportunità di lasciare questo premio nel paese.

Si tratta di Vicenteco, che ha vinto il Latin Grammy 2021 per il miglior album rock per “El pozo bright” e Andrés Calamaro per “Dios los cria”.

In alternativa, possono essere inclusi in questa categoria. Tangana per “El Madrileño” e Nathi Peloso, “Crampo”.

Per quanto riguarda il rock, possiamo vedere Juans che, insieme a Origen, ha vinto il miglior album pop/rock ai Latin Grammy del 2021. Inoltre, Spanish Lesbian Love per “VEHN” ed Enrique Bonbrey per “Intense Flying Course”.

Miglior album messicano regionale incluso Tejano

I vincitori del Latin Grammy Award per il miglior album musicale, Grupo Firme, possono essere nominati in questa categoria per l’album “We Enjoy the Impossible”.

Dovrebbe apparire anche Don Vicente Fernandez, che ha vinto il Latin Grammy 2021 per il miglior album di musica Ranchera con “A mis 80’s”.

Natalia Laforcade, vincitrice anche di questa categoria nel 2020 Può essere nominato per “Song of Mexico, Volume 2”.

Gus Favela può anche ottenere un riferimento a “vieni in fattoria”.

Miglior album tropicale

In questa categoria possiamo vedere Robin Blades, vincitore di Album of the Year e Person of the Year ai Latin Grammy 2021. Può arrivare a questa categoria con il suo “Salswing!” È una produzione di Roberto Delgado e Orquista.

Dovrebbe anche essere nominato per “Colegas” di Gilberto Santa Rosa e “En cuarentena” di El Gran Combo de Puerto Rico.

Latin Grammy Awards 2022 Categorie

Miglior album pop latino

Miglior album di musica latina urbana

Miglior album rock latino/alternativo

Miglior album messicano regionale incluso Tejano

Miglior album tropicale

Le migliori categorie di Grammy

anno record

album dell’anno

canzone dell’anno

Miglior nuovo artista

I Grammy Awards saranno consegnati il ​​31 gennaio 2022 allo Staples Center (Crypto.com Arena) di Los Angeles.