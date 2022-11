Quali opportunità offre Fihav? Uno sguardo dal punto di vista di uomini d’affari cubani e stranieri

Ci sono già 38 edizioni. Alcuni sono espositori regolari mentre altri stanno allestendo le loro passerelle per la prima volta. La Fiera Internazionale dell’Avana 2022 è, senza dubbio, una sede adatta Ricerca di partner, promozione di prodotti ed espansione delle frontiere commerciali, Sia per aziende cubane che straniere. È anche un’ottima opportunità per i nuovi attori economici che debuttano in questo evento.

Pasta Bassa Pugliese è un’azienda del sud Italia che partecipa per la prima volta a Fihav. Con più di 70 produttori, oltre a tipi di pasta, alcuni dei quali biologici, vendono riso, olio d’oliva e passata di pomodoro.

ha affermato la rappresentante dello stand dell’azienda, Victoria Del Rey cubo Chi è in fihav 2022 perché Vogliono entrare nel mercato cubano con i loro prodotti. “Siamo presenti in Brasile, Stati Uniti ed Europa, ma siamo molto interessati al marketing anche a Cuba”.

Anche il Gruppo d’impresa per l’industria siderurgica e meccanica (GESIME) con le sue 52 filiali ha trovato il modo di partecipare alla fiera. Espandere gli accordi commerciali, aprire nuovi mercati per le esportazioni e realizzare progetti di investimento estero.

“Promuoviamo prodotti per l’export. La nostra attività principale è focalizzata su Costa Rica, Messico e Giamaica, ma nell’ambito della fiera scambiamo con Bielorussia e Slovacchia sullo sviluppo di progetti di investimento esteri con Envases y Recipientes Metálicos, Envamental, dedicato a produzione”, ha affermato Dianlis Leon Pardo, capo specialista della divisione aziendale GESIME. bombole di gas, aggiungendo che Incoraggiano l’esportazione di serre, sistemi di irrigazione e irrigatori agricoli.

“– Rafforzare i rapporti commerciali – ha sottolineato – con la società canadese Terracam L’appartenenza al Gruppo Lussier, specializzato nell’acquisto, vendita e riabilitazione di veicoli pesanti, loro parti e accessori, è stata un’altra opportunità.

Il capo specialista del dipartimento commerciale di GESIME ha notato che questa società canadese ha ottimi rapporti commerciali con i clienti cubani, da qui il potenziale, poiché hanno linee di business simili.

Leon Pardo ha aggiunto di aver tenuto incontri con la Camera di Commercio e rappresentanti di Colombia e Giamaica con l’obiettivo di espandere i confini commerciali del gruppo imprenditoriale.

Soldarap è il primo Stato MPMI fondato in GESIME. “Grazie all’esperienza dei nostri tecnici appartenenti al dipartimento di manutenzione UEB Guanabo, la maggior parte dei quali sono ingegneri elettrici, abbiamo intravisto il potenziale per entrare nel mercato della riparazione delle apparecchiature di saldatura”, ha spiegato José Chang, direttore delle operazioni e della logistica di Soldarap.

Nasce così MSME, che estende i propri servizi alla produzione, riparazione e modernizzazione di attrezzature per la saldatura, siano esse macchine automatiche, semiautomatiche o convenzionali.

Questa è la loro prima occasione come nuovo rappresentante economico in Fihav, anche se hanno già avuto l’esperienza di partecipare alla fiera dei trasporti. “Mentre siamo in fiera, vogliamo contattare Romysen, SA, fornitore abituale di GESIME, per importare pezzi di ricambio e parti in vista dell’assemblaggio di saldatrici nel paese”, ha detto.

Avangionio debutta anche al Fivah 2022. Questa MPMI specializzata nella consulenza, progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche ha presentato ai partecipanti tre dei suoi servizi avanzati.

Lo specialista di marketing, Rene Perez-Masola, ha affermato che il progetto Noswork ha suscitato grande interesse tra coloro che hanno visitato il suo stand. Consiste in uno spazio di lavoro digitale collaborativo in tempo reale archiviato nel cloud, che contiene e-mail e chat, oltre a consentire riunioni online attraverso la condivisione e la registrazione dello schermo, ha spiegato.

Un altro dei servizi offerti è Ataja. Lo ha detto Perez Masola È un sistema di tracciabilità GPS applicabile ai veicoli, inclusi motocicli e biciclette elettriche.

Ha aggiunto che attraverso questo sistema è possibile conoscere la posizione della propria auto e impostare confini virtuali per vedere se, ad esempio, una moto esce da un’area prestabilita. In caso di cambio di posizione, attivazione dell’allarme, manomissione dei dispositivi o perdita del segnale GPS, invia un avviso al cellulare dell’utente.

“La fiera è un’opportunità per presentarci come attori economici e attrarre potenziali clienti, ad esempio, in padiglioni come quelli in Spagna e in Italia. Oltre a integrare progetti con i cittadini come Aerovaradero legati allo sviluppo di programmi logistici e al tracciamento delle merci ” .

