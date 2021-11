Quali paesi lotteranno per un posto nella Billie Jean King Cup del 2022?

Anche se l’edizione di quest’anno non è finita e la chiave decisiva tra Svizzera e Russia deve ancora essere giocata, Billie Jean King Cup Si sta già preparando per una nuova stagione. l’organizzazione Svelate le squadre che si batteranno per un posto nelle finali del 2022.

in questo senso, Verranno selezionati nove paesi classificati contro gli altri nove paesi non classificati. Nel frattempo, sono in programma i playoff Da venerdì 15 a sabato 16 aprile 2022, con partite in casa e in trasferta.

La svizzera Belinda Bencic, in semifinale contro l’Australia. Agenzia per la protezione ambientale

I migliori paesi del seme: Australia, Francia, USA, Repubblica Ceca, Bielorussia, Germania, Canada, Spagna e Romania. Mentre Paesi non categorizzati: Belgio, Gran Bretagna, Italia, Kazakistan, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Ucraina

per questa parte, Le nazioni vincitrici nelle fasi di qualificazione 2022 si qualificheranno per le finali. Va notato che a causa del loro posizionamento nelle finaliste nel 2021, Svizzera e Russia si sono già qualificate automaticamente.

Il nuovo servizio di trasmissione pubblica di intrattenimento e sport della Walt Disney Company è stato lanciato a un costo di abbonamento annuale preferenziale; Arriva anche Combo+, l’offerta commerciale competitiva perpetua che renderà disponibile l’abbonamento a Star+ e Disney+. Iscriviti ora.

in semifinale, La Svizzera ha iniziato a battere l’Australia senza inconvenienti, che dopo 2-0 nella catena ha ottenuto un posto per identificare il titolo. Mentre La Russia ha dovuto dare battaglia agli Stati Uniti: vittoria per 2-1.