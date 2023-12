Quali sono gli esopianeti più rari scoperti dalla NASA?

Nell’agosto 2023, gli scienziati dell’agenzia spaziale statunitense NASA hanno annunciato una scoperta Sei nuovi pianeti extrasolari . In questo modo lo sono già 5.522 pianeti orbitano attorno a stelle al di fuori del nostro sistema solare .

secondo Sito web della NASAUn pianeta extrasolare, o pianeta extrasolare, è “un pianeta in orbita attorno a una stella diversa dal nostro Sole”. Spiega che “la maggior parte degli esopianeti finora Si trovano in una regione relativamente piccola della nostra galassiala Via Lattea”. Ma grazie al telescopio spaziale Kepler, gli astronomi sanno che nella galassia ci sono più pianeti che stelle.