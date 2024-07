Quali sono i migliori cellulari pieghevoli del 2024

IL Telefoni cellulari pieghevoli Hanno già le versioni del 2024 con molti cambiamenti e somiglianze che notiamo rispetto ai loro predecessori. Sebbene la presenza dell’intelligenza artificiale (AI) sia la grande differenza tra le nuove famiglie, i dispositivi si sono evoluti, in termini di dimensioni e utilità degli schermi esterni, nonché di durabilità delle loro strutture.

Questi telefoni cellulari pieghevoli sono più leggeri e offrono nuovi modelli Migliori capacità di acquisizione delle immagini e indipendenza energetica. I due marchi principali del settore, Samsung e Motorala, hanno rinnovato a metà anno la loro offerta di dispositivi pieghevoli.

Nuovi cellulari pieghevoli Samsung Galaxy Z

A luglio Samsung ha presentato la sesta generazione della famiglia Galaxy Z, questa volta composta da Piega a Z 6 e Capovolgi a Z 6. Il primo ricorda nell’aspetto esterno e nella costruzione il Galaxy S24 Ultra con due importanti modifiche rispetto allo Z Fold 5.

Nel caso dello Z Fold 6, che si piega come un libro, il suo design sottile (12,1 mm piegato contro 13,4 mm) gli permette anche di essere il più leggero della storia in questa linea: 239 grammi contro 253 grammiQuesto è qualcosa che gli utenti di questi dispositivi apprezzeranno. Il suo corpo è ora a filo con un bordo dritto, creando una finitura più elegante.

Il secondo cambiamento evidente a prima vista è la dimensione dello schermo esterno e le proporzioni che lo rendono più armonioso: AMOLED da 6,3 pollici Risoluzione 2376 x 968 con proporzioni 22,1:9 sul Fold 6 e 6,2 pollici con risoluzione 2316 x 904 con proporzioni 23,1:9 più alte sul Fold 5.

In termini di hardware, sono molto simili sotto quasi ogni aspetto tranne che per il processore: il Fold 6 include la stessa piattaforma Snapdragon 8 di terza generazione per Galaxy L’attuale fiore all’occhiello di Qualcomm (il Fold 5 utilizza la 2a generazione) essenziale per alimentare tutti gli strumenti IA che include.



Strumento di traduzione istantanea su Samsung Galaxy Z Fold 6.

Il nuovo Fold include una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che sfruttano l’ampio display e migliorano notevolmente la produttività dell’utente: Nota: Guida in Samsung Notes Offre traduzione, riepiloghi e formattazione automatica degli appunti delle riunioni.

Inoltre, la nuova funzionalità di trascrizione integrata consente di trascrivere, tradurre e riepilogare le registrazioni audio AppuntiUn’applicazione che ora ti consente di tradurre file PDF.

compositore Genera testo suggerito in base a parole chiave per app di posta elettronica e social media compatibili, che genera anche testo che riflette il tono dell’utente analizzando i post precedenti. L’intera esperienza IA è migliorata con la S Pen: Sketch to image ti consente di creare opere d’arte sulle foto nella galleria o nella schermata Note.

Galaxy AI ha anche migliorato la connettività nel formato a doppio schermo: traduttore Viene fornito con una nuova modalità di conversazione che consente a entrambe le parti di vedere le traduzioni sulle schermate Home e Cover per interazioni più naturali.

Offre anche la traduzione unidirezionale, per la comprensione durante conferenze o qualsiasi altro tipo di presentazione. Traduzione dal vivoche traduce le telefonate in tempo reale, ora si estende oltre l’app dialer nativa per includere una selezione di popolari app di terze parti.

Lo Z Flip 6 concentra le novità sul suo display esterno AMOLED da 3,4 pollici Che ora integra funzioni basate sull’intelligenza artificiale senza dover aprire il dispositivo. In termini di hardware, oltre a incorporare lo stesso processore presente nel Fold 6, tre componenti mostrano novità significative: la RAM passa da 8 GB a 12 GB, il sensore della fotocamera principale aumenta da 12 MP a 50 MP e lo schermo aumenta la luminosità massima Da 1750 nit a 2600 nit. Anche la batteria ha aumentato la sua capacità ed è ora di 4.000 mAh (rispetto ai 3.700 mAh del suo predecessore).

Telefoni pieghevoli Motorola Razr

Le novità dei cellulari pieghevoli di Motorola puntano su uno schermo esterno più grande. Processori più potentiE poi intelligenza artificiale, protezione dall’acqua e colori accattivanti del suo esterno.

Il Razr 50 Ultra e il Razr 50 hanno aumentato le dimensioni dei display esterni Ora sono rispettivamente da 4 e 3,6 pollici, mentre i loro processori fanno un salto interessante in entrambi i casi: lo Snapdragon 8s Gen3 nel Razr 50 Ultra (il suo predecessore utilizza lo Snapdragon 8 Gen 1) e il MediaTek Dimensity 7300X nel Razr 50 ( Razr 40). Utilizza Snapdragon 7 Gen 1).

La durabilità è un’altra caratteristica che distingue questa generazione di Razr dalle precedenti. Bicchiere a mano Corning Gorilla Glass Victus Lo schermo esterno conferisce loro una maggiore resistenza a graffi e danni, mentre la certificazione IP68 conferma che possono resistere all’immersione in 1,5 metri d’acqua per un massimo di 30 minuti. Inoltre, la cerniera aerodinamica offre una migliore protezione contro la polvere.

Nel caso di Motorola, le funzioni AI costituiscono la piattaforma IA della motocicletta, che funziona scattando e modificando foto e personalizzando lo stile del dispositivo attraverso opzioni di sfondo basate sull’abbigliamento dell’utente. L’intelligenza artificiale è particolarmente applicata all’acquisizione di immagini e video, in funzioni quali:

Motore di ottimizzazione delle immagini – Utilizza l’intelligenza artificiale per applicare le impostazioni di più modalità di scatto contemporaneamente per foto migliori. Il motore regola l’immagine per dettagli, chiarezza, luci, ombre, colori ed effetti bokeh.

– Utilizza l’intelligenza artificiale per applicare le impostazioni di più modalità di scatto contemporaneamente per foto migliori. Il motore regola l’immagine per dettagli, chiarezza, luci, ombre, colori ed effetti bokeh. Stabilità adattiva – Questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere il movimento mentre l’utente sta scattando e regola dinamicamente il livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati.

– Questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere il movimento mentre l’utente sta scattando e regola dinamicamente il livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati. Stato del lavoro : Aumenta e regola automaticamente la velocità dell’otturatore in base alle condizioni di illuminazione. Le funzionalità Moto AI migliorano i dettagli quando i livelli di luce sono bassi e il rumore è elevato per catturare immagini chiare e dettagliate di soggetti in movimento.

: Aumenta e regola automaticamente la velocità dell’otturatore in base alle condizioni di illuminazione. Le funzionalità Moto AI migliorano i dettagli quando i livelli di luce sono bassi e il rumore è elevato per catturare immagini chiare e dettagliate di soggetti in movimento. Esposizione prolungata – Utilizzato per catturare scie luminose e cascate artistiche.

– Utilizzato per catturare scie luminose e cascate artistiche. SuperZoom– Utilizza un algoritmo di apprendimento automatico basato sull’intelligenza artificiale per catturare i dettagli anche quando sono lontani.

La funzionalità che ha un alto livello di accettazione da parte degli utenti è colore. Il Razr 50 Ultra era disponibile nei toni del blu (blu notte), verde (verde primaverile) e pesca con il colore Pantone dell’anno Peach Fuzz e il rosa caratteristico di questa famiglia. Il Razr 50 arriva in pelle vegana Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange.

Prezzi e disponibilità

La vendita dei Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 è prevista per il 24 luglio nei paesi sviluppati. Il prezzo del Galaxy Z Fold 6 inizia da $ 1900 E lo Z Flip 6 ha un prezzo di $ 1.100.

Il prezzo del Moto Razr 50 Ultra è $ 999E il Razr 50 ha un prezzo di $ 700. Samsung e Motorola non hanno annunciato ufficialmente la data di arrivo di questi nuovi telefoni cellulari pieghevoli in Argentina né i loro prezzi sul mercato locale.