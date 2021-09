Quali sono i paesi con Internet più veloce al mondo?

L’aumento dei dispositivi connessi ha accelerato la conversione delle linee ADSL in Fibra ottica. Siamo circondati da computer, cellulari e orologi Smart TV E molti altri dispositivi che richiedono una buona connessione a Internet. Per questo è necessario che i paesi si impegnino per un dispiegamento su larga scala delle fibre ottiche, non solo nelle grandi capitali, ma anche nelle aree rurali.

Negli ultimi anni, la Spagna è diventata uno standard mondiale, classificandosi in 3° posto nella distribuzione della fibra ottica. Secondo l’ultimo rapporto della Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, la fibra ottica ha raggiunto oltre 12 milioni di linee in Spagna alla fine dello scorso giugno. Grazie a questi sviluppi, il nostro paese è tra i primi 20 paesi con Internet più veloce al mondo. Cable.co.uk lo supporta in uno studio che ha analizzato 1,1 miliardi di test di velocità in 224 paesi diversi. Con i risultati ottenuti, l’azienda ha sviluppato un indicatore di velocità.

Europa e Stati Uniti in cima alla classifica

In generale, l’Europa occidentale (90,56 Mbps) e gli Stati Uniti sono le regioni del mondo con la velocità media di Internet più elevata. Infatti, 34 dei 50 paesi con la connettività più veloce sono in Europa. Al contrario, Nord Africa (5,68 Mbps), America Latina e Asia meridionale sono le regioni in cui la velocità è più lenta. Tuttavia, per la prima volta dal 2017, il divario tra l’uno e l’altro si è ridotto.

Il paese con Internet più veloce è l’isola di Jersey, con una velocità media di 274,27 Mbps Cable.co.uk

Il paese con internet più veloce è l’isola di Jersey, con una velocità media di 274,27 Mbps, seguita da paesi come Liechtenstein, Islanda, Andorra, Gibilterra, Monaco, Macao e Lussemburgo. D’altra parte, Turkmenistan (0,50 Mbps), Yemen (0,68 Mbps), Etiopia (1,20 Mbps) e Guinea-Bissau – nell’ordine – hanno la connessione Internet più lenta del mondo. Pertanto, la maggior parte dei paesi sviluppati ha una migliore velocità di connessione mentre i paesi con meno risorse sono in fondo alla classifica.





Leggi anche

redazione

Spagna, tra i primi 20

La Spagna è al 20° posto nella classifica stilata da Cable.co.uk, in particolare al 16°, con una velocità media di 89,59 Mbps. Questo sito ci pone davanti a paesi come Francia (85,96 Mbps), Italia (36,69 Mbps), Portogallo (63,02 Mbps), Finlandia (55,07 Mbps), Germania (60,55 Mbps), Danimarca (49,24 Mbps) e Svezia, tra gli altri paesi , e dietro gli Stati Uniti, il Giappone o Singapore.