Quali sono i piani di Veronica Toussaint? Questo è avvenuto nella sua ultima trasmissione in diretta su YouTube

All’attrice è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2021. (YouTube: Veronica Toussaint)

Giovedì 16 maggio sarà ricordato come un giorno molto triste per l’ambiente artistico nazionale a causa della scomparsa Veronica Toussaint. Secondo le ultime informazioni, l’attrice, conduttrice e comica messicana è morta all’età di 48 anni, dopo aver combattuto una difficile battaglia contro… tumore al seno Di cui soffriva dal 2021 e ha trascorso i suoi ultimi giorni in ospedale a causa di complicazioni di salute.

La notizia ha turbato molti esponenti della comunità artistica nazionale che hanno avuto la fortuna di incontrare Veronica Toussaint ad un certo punto della loro vita, poiché solo chi le era vicino sapeva che era stata ricoverata in ospedale a causa di un’apparente ricaduta.

È andato dal suo medico dopo aver scoperto uno strano nodulo sotto l’ascella. (Speciale Infobae: Giovanni Perez)

L’ultima diretta dell’artista sul suo canale YouTube si è diffusa sui social; Risale a lunedì 29 aprile, in cui ha parlato della fine del programma ¡Qué Chulada, nonché dei suoi progetti futuri, che purtroppo non ha potuto realizzare.

La diretta è iniziata con una piccola lamentela dell’attrice Euridia del VallePerché non ha potuto assistere a quella trasmissione per motivi personali.

“Questa potrebbe essere la mia amica Euridia del Valle, ma non vuole venire, mi sostiene. Verrà lunedì prossimo e potrai farle tutte le domande che vorrai quando lavoravamo insieme, su cosa guardavo come andare in giro in mutande dietro le quinte”, ha detto Toussaint.

Veronica Toussaint con la sua amica Euridia del Valle. (Instagram: @yuridiadelvalle)

L’attrice ha parlato anche del finale Non è meraviglioso! Senza entrare nei dettagli, ha sottolineato che il programma si è concluso molto bene e ha ringraziato la Imagen Televisión per tutto il sostegno che gli ha dato mentre veniva trasmesso sui loro schermi.

Ha anche rivelato che stava per partecipare ad un programma come ospite speciale, ma non ha rivelato di cosa si trattava ed ha espresso il forte desiderio di mangiare una mela gialla con tagine (peperoncino in polvere).

Durante la diretta gli abbonati hanno cominciato a chiederle di tornare in tv, ma lei aveva altri progetti:

“In realtà vuoi che faccia un altro progetto, aspetta, dammi una piccola possibilità, lo stiamo facendo.” Spiriti“Solo una breve pausa dalla TV, sono passati tanti anni, non crederci, uno dopo l’altro.”

L’autista è morto a causa di complicazioni dovute al cancro. Foto: Getty Images

E non è tutto, Veronica ha spiegato di aver lasciato il podcast “Aliadas” per motivi di lavoro e ha confermato di godere di ottima salute.

Sfortunatamente, giorni dopo è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a Città del Messico dopo aver subito complicazioni di salute legate al cancro al seno di cui soffriva. Ha ricevuto la chemioterapia, ma il suo corpo non è riuscito a superare la malattia.