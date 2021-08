Quali sono i requisiti per l’accesso

In passato, questo posto Fu occupata da pastori e da varie tribù, Ma oggi ci sono molte case abbandonate. Per questo sono stati messi in vendita meno di una volta Euro La regione si può rinnovare con nuovi cittadini.

Claudio Sportudi, Il sindaco, in una dichiarazione a un media locale, ha commentato il piano, Vuoi creare un collegamento tra i vecchi proprietari e i potenziali acquirenti di terreni.

“Ci stiamo trasferendo gradualmente. Man mano che le famiglie originarie si mettono in contatto e ci danno le loro vecchie case, Li commercializziamo attraverso specifici annunci pubblici Ha aggiunto che tutto sul nostro sito web sarà molto trasparente.

Nonostante l’offerta sia molto allettante, Ci sono diversi requisiti per un piano di vendita di case a basso costo Al momento di riceverlo.

Quali sono le condizioni di acquisto

Impegnati a ristrutturare case entro tre anni. Perché molti di loro sono in pericoloso decadimento.

Pagamento di un deposito garantito di 5.000. Tale importo sarà rimborsato una volta completata la ricostruzione.

Presentare piani che descrivano per cosa cambieranno la casa. Potrebbe essere un’azienda, un ristorante, ecc.

Le giovani coppie o le famiglie con bambini devono richiedere il permesso.

I potenziali acquirenti dovrebbero richiedere le case alle autorità e queste le assegneranno in base alle prestazioni.

I potenziali acquirenti dovrebbero rivolgersi alle autorità locali, Chi assegnerà ogni casa secondo la funzione della proprietà. Il primo lotto di edifici è già sul mercato e Le iscrizioni si chiuderanno il 28 agosto.

Gli interessati che non vengono a presentare le domande in tempo non dovrebbero preoccuparsi Il sindaco ha promesso che presto sarebbero arrivate sul mercato nuove case. In questo modo, i proprietari interessati possono invitare a casa loro parte della campagna italiana.