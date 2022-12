Quali sono i rischi di investire nel marketing se riesci a lanciare un’IPO sul NASDAQ?

BOGOTA – Merqueo, supermercato colombiano 100% online, ha presentato domanda alla Securities and Exchange Commission per quotare le proprie azioni sul mercato Nasdaq di New York, Tuttavia, la società stessa comprende che ci sono dei rischi nell’investire nelle sue azioni.

Va notato che nel maggio 2022, IDB Invest – il braccio privato della Banca interamericana di sviluppo (IDB) – ha concesso a Merqueo un pacchetto di finanziamenti per un importo di 22 milioni di dollari.

Seguici sui social network per Bloomberg Linea Colombia: CinguettioE il Facebook E il instagram

Creata nel 2017 come primo rivenditore di generi alimentari digitale integrato in America Latina, Merqueo offre 8.000 prodotti, tra cui alimenti freschi, prodotti confezionati, articoli per la casa di base, bevande e alimenti surgelati, operando a San Paolo (Brasile) e in circa 30 comuni in Colombia, Si rivolge a circa 600.000 utenti. Tuttavia, ha deciso di chiudere a tempo indeterminato le sue operazioni in Messico, a partire da 8 giugno 2022, al fine di concentrare risorse e sforzi sul rafforzamento della propria posizione in Colombia e sull’espansione in Brasile.

Merqueo è registrata come Emerging Growth Company ai sensi delle leggi federali applicabili in materia di titoli e sarà soggetta a requisiti di rendicontazione delle società pubbliche ridotti. Riconosci che l’investimento nei suoi titoli comporta un alto livello di rischio e specifica in dettaglio quali sono tali rischi per la Securities and Exchange Commission.

Merqueo Holdings, che sarà quotata al Nasdaq, è una società Una società costituita nelle Isole Cayman con responsabilità limitata a partire dal 13 settembre 2022. I suoi principali uffici esecutivi Situato in Carrera 11A #93-52, Ufficio 501-502, Bogotà.

Per i nove mesi terminati il ​​30 settembre 2022, i ricavi totali di marketing sono stati di $ 108.750 milioni ($ 23.995.830), con un calo del 28% rispetto a $ 150.197 milioni ($ 33.140.987) per i nove mesi terminati il ​​30 settembre 2021.

La crescita dei ricavi è stata trainata dall’aumento della base clienti, in particolare gli utenti attivi che hanno effettuato ordini sulla piattaforma.

In Colombia, per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2021, gli utenti attivi mensili medi sono stati 90.568, rispetto ai 69.014 utenti attivi mensili nel 2020 e ai 38.142 utenti nel 2019.

rischi di investimento

Come parte dei requisiti richiesti per entrare nel mercato azionario statunitense, Merqueo dettaglia ai suoi potenziali investitori i rischi dell’acquisizione delle loro azioni.

Commercio elettronico e comunicazione

Merqueo afferma che “l’e-commerce è ancora un mercato in via di sviluppo in alcune parti dell’America Latina. I nostri ricavi futuri dipendono fortemente dall’ampia accettazione da parte dei consumatori e dei fornitori latinoamericani, nonché dall’uso continuo e crescente di Internet come mezzo di commercio e conduzione di transazioni”.

Aggiunge che “affinché la nostra base di clienti cresca con successo, più consumatori e fornitori devono accettare e utilizzare nuovi modi di condurre affari e scambiare informazioni. I personal computer e/o dispositivi mobili con spazio di archiviazione sufficiente e accesso a Internet potrebbero essere soggetti a prezzi limitati”.La nostra crescita potenziale è in determinate regioni o paesi con bassi livelli di penetrazione di Internet e/o alti livelli di povertà”.

Afferma che l’infrastruttura Internet in alcune parti dell’America Latina potrebbe non essere in grado di supportare la continua crescita del numero di clienti Internet, la loro frequenza di utilizzo o le loro esigenze di larghezza di banda.

Conclude: “I risultati futuri delle nostre operazioni dipenderanno da molti fattori che influenzano lo sviluppo del settore dell’e-retail nella nostra regione, che potrebbero essere al di fuori del nostro controllo”.

L’impatto del COVID-19

La startup afferma che l’epidemia di Covid-19 potrebbe avere un impatto negativo sull’economia globale, sulle sue attività, operazioni e risultati in futuro.

La diffusione globale di Covid-19, un nuovo ceppo di coronavirus, ha portato le autorità governative e le aziende di tutto il mondo a presentare domanda Molte misure per contenerlo o mitigarlo, come divieti e restrizioni di viaggio, quarantene, rifugi sul posto e ordini di blocco restrizioni e chiusure di aziende.

Queste misure hanno avuto gravi conseguenze per l’economia globale, influenzando la domanda, le operazioni, le catene di approvvigionamento e i mercati finanziari e contribuendo in modo significativo al deterioramento delle condizioni macroeconomiche.

È difficile valutare con precisione la natura e l’entità delle conseguenze finora, ed è impossibile prevedere con certezza il loro sviluppo in futuro.

Competizione ed evoluzione

Merqueo avverte che “operiamo in un ambiente altamente competitivo e mutevole”.

Alla luce di ciò, sottolinea che “i settori della vendita al dettaglio e dell’e-commerce sono relativamente nuovi in ​​America Latina, in rapido sviluppo e fortemente competitivi, e prevediamo che la concorrenza si intensificherà in futuro”.

Quando si tratta di negozi di alimentari online, le barriere all’ingresso sono relativamente basse e concorrenti offline esistenti e nuovi concorrenti che desiderano creare e promuovere i propri negozi o piattaforme, possono facilmente lanciare nuovi siti Web a un costo relativamente basso utilizzando software disponibile in commercio.

Attualmente siamo in concorrenza con molte aziende, compresi i rivenditori fisici che hanno lanciato offerte online e altri servizi online, compresi quelli che Serve mercati di nicchia, servizi di commercio su Internet B2C situati nei mercati in cui opera.

“I nostri concorrenti possono rispondere alle tecnologie nuove o emergenti e alle mutevoli esigenze dei clienti in modo più rapido ed efficiente. Possono dedicare più risorse allo sviluppo, alla promozione e alla vendita di prodotti e servizi rispetto a noi”, avverte Merqueo.

obiettivi di redditività

Il supermercato online avverte che “i mercati in cui operiamo si stanno evolvendo rapidamente e potremmo non essere in grado di raggiungere i nostri obiettivi di redditività”.

“A causa della natura emergente e delle conseguenti fluttuazioni dei mercati e delle economie dei paesi in cui operiamo, nonché del rapido sviluppo Negli affari, è molto difficile per noi prevedere il nostro reddito o profitti”, afferma l’azienda.

Aggiunge che quasi tutto il suo reddito netto trimestrale proviene dalle vendite di manufatti durante il trimestre. Inoltre, afferma che i suoi livelli di spesa attuali e futuri dipendono in gran parte dai piani di investimento e dalle stime delle entrate e della domanda future e sono in gran parte statici.

Alla luce di ciò, ha affermato: “È possibile che non saremo in grado di adeguare la spesa È tempo di compensare eventuali mancanze di entrate impreviste. Di conseguenza, qualsiasi significativo deficit di entrate relativo a Le nostre spese previste avranno un impatto negativo immediato sulla nostra attività, sui risultati operativi e sulle condizioni finanziarie”.

Organizzazione e sicurezza

Merqueo afferma che le sue operazioni sono “soggette a normative complete sulla qualità e sulla sicurezza alimentare”.

Spiega che “Le nostre operazioni e i nostri prodotti sono soggetti ad ampie leggi municipali, statali o federali in materia di igiene e qualità, norme, regolamenti, statuti e regolamenti sulla qualità nel campo della sicurezza alimentare e alla supervisione delle autorità in ciascuno dei paesi in cui Operiamo in connessione con la lavorazione, l’imballaggio, l’etichettatura, lo stoccaggio, la distribuzione e la pubblicità dei nostri prodotti.

Le autorità emanano e applicano regolamenti relativi alle loro operazioni, anche applicando regolamenti federali e statali Per alcuni prodotti alimentari, lo smistamento dei prodotti alimentari e l’ispezione del magazzino.

“Di conseguenza, siamo tenuti a mantenere diverse registrazioni, licenze e permessi per gestire la nostra attività”, ha affermato.

Cliente

“Potremmo non essere in grado di mantenere o aumentare le dimensioni o il livello di coinvolgimento della nostra base di clienti”, afferma.

Spiega: “Le dimensioni e il livello di impegno della nostra base di clienti sono fondamentali per il successo della nostra attività e dei risultati finanziari Hanno fatto affidamento e continueranno a dipendere in gran parte dal nostro successo nell’attrarre, trattenere e mantenere clienti attivi. Continuiamo a investire Grandi risorse per espandere la nostra base di clienti e aumentare il loro coinvolgimento, sia attraverso innovazioni, offrendo contenuti o servizi nuovi o migliorati, sforzi di marketing o altri mezzi.

Inoltre, afferma: “Sebbene la nostra base di clienti sia cresciuta in modo significativo in passato, non possiamo assicurarti che la nostra base di clienti e i livelli di coinvolgimento continueranno a crescere a un ritmo soddisfacente, o per niente”.

L’azienda ha altri rischi legati al suo lavoro, ma tutto questo costituisce un documento richiesto dalle autorità Gli americani stanno analizzando come fare offerte e ciò non significa che l’azienda sia imminente esposta a uno di questi.