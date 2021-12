Quali sono i videogiochi con il maggior incasso su dispositivi mobili nel 2021?

Conosci questo Videogiochi portatili Lei è una delle più redditizio Chi è questo settore? Inoltre, diversi indirizzi per iOS S Android Guadagnano più entrate della maggior parte dei giochi per console come PlayStation, Xbox o PC e questo 2021 non ha cambiato la tendenza. in un Araldo binario dimmi cos’è Videogiochi per cellulari Questo più denaro generato in 2021.

Questi sono i giochi mobile più redditizi del 2021

Secondo i dati della piattaforma informativa torre del sensore, che è 2021 mercato Videogiochi portatili È cresciuto a un ritmo rapido e otto titoli hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari tra il 1 gennaio e il 14 dicembre di quest’anno.

Mentre, nel 2020, solo cinque titoli hanno raggiunto questo numero, tuttavia tutti sono rimasti al di sopra della soglia di $ 1 miliardo fino al 2021.

In questo senso, molti dei videogiochi che compongono l’elenco appartengono a franchise popolari che hanno avuto successo per anni e continuano a crescere man mano che sempre più giocatori li usano sui loro telefoni o tablet.

Tra i giochi più redditizi del 2021 pubg mobile S onore dei reche ha pareggiato per il primo posto in classificazione A partire dal torre del sensore Con oltre 2.800 dollari di entrate. Inoltre, entrambi i titoli sono di proprietà di Tencent.

Inoltre, pubg mobile È stato anche il gioco mobile con il maggior incasso dal novembre 2021, registrando 254 milioni di dollari con una crescita del 46% rispetto allo stesso periodo di novembre 2020, e circa il 66% di questo reddito proveniva dal mercato cinese.

Mentre, Effetto Jinshin, Un titolo che ha rilasciato diversi aggiornamenti e nuovi contenuti, a testimonianza del suo successo nell’occupare il terzo posto nella classifica dei giochi con i maggiori incassi nel 2021, con un valore di 1,8 miliardi di dollari.

Da non trascurare, questo gioco ha generato $ 2,4 miliardi di entrate totali dal suo lancio nel settembre 2021 ed è stato il secondo titolo mobile con il maggior incasso a novembre, arrivando a $ 207 milioni.

seguilo gioco roblox S Maestro di monete. per questa parte, Pokemon GO È vicino a registrare l’anno migliore dal suo lancio nel 2016. In questo contesto, Candy Crush Saga S Garena Free Fire È ancora uno dei giochi più redditizi, a distanza di anni dalla sua uscita.

