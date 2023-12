Quali sono le app da tenere d'occhio per iPhone e Android nel 2023?

Apple e Google Ho rivelato di cosa si trattava Devono avere app Per gli utenti I cellulari nel 2023. Oltre alle funzionalità classiche che chiunque può avere su un iPhone o un telefono Android, come messaggistica, social network e altro ancora Home bankingi due colossi della tecnologia mobile hanno fatto il loro lavoro Raccomandazioni Basato su innovazione tecnologica, esperienza utente e design.

Manzana Lo ha fatto alla fine di novembre premi dell'app store, Che individua le migliori applicazioni e giochi del 2023; E Google AppsAllo stesso tempo, sceglili in base a… Numero di download E valutazioni degli utenti Android.

Apple ha selezionato 14 app e giochi per il suo ecosistema iPhone, Apple Watch, iPad, Mac e Apple TV. Gli standard si concentravano su come aiutare gli utenti a liberare il proprio potenziale creativitàScopri un intero mondo di nuove avventure e divertiti con i tuoi cari.

Le migliori app del 2023 per iPhone, Apple Watch, iPad e Apple TV

Applicazioni 2023 per iPhone.

Tutti i percorsidi AllTrails, Inc., è un'app che Raccoglie percorsi escursionistici E altri esperimenti in natura.

Progettato pensando all'inclusione, Libro Libro Lui Sala giochi digitale per bambini Fornire uno spazio globale per bambini in età prescolare di ogni provenienza e abilità per giocare, esplorare e vedere il mondo come uno.

Trova Hannah è un colorato gioco di formazione a oggetti nascosti contenente storie “olistiche e oneste” che esplorano il potere della guarigione e della scoperta di sé.

Troppo bello per andarsene Consente agli utenti di ridurre gli sprechi alimentari collegandoli a ristoranti e negozi che dispongono di eccedenze di cibo invenduto a un costo ragionevole. READ WhatsApp: come si fa a non visualizzare la parola "reindirizzato"?

scarico (scarico) Unisce misteri meditativi per creare un commovente trionfo sulle esperienze familiari di cambiamento e connessione.

Pronto per il trucco, da Pret-à-Template. È come un taccuino per gli artisti per progettare un trucco realistico.

FotomatoreDal team UAB Pixelmator. Utilizza gli strumenti di machine learning per accelerare le attività di modifica avanzate.

Moby, da MUBI, Inc, per Apple TV. Questa piattaforma seleziona i migliori film e documentari indipendenti internazionali.

Palestra intelligente, di Mateus Abras, per Apple Watch. Fornisce esercizi, procedure e dati sull'avanzamento dell'allenamento.

SmartGym, l'app fitness per iPhone.

Per quanto riguarda i videogiochi, i giochi consigliati sono: Honkai: Star Rail, di Cognosphere Pte. Ltd (iPhone) e Perso nel gioco, di Snapbreak Games (iPad). Durante il gioco di ruolo P mentedi NEOWIZ, è la scelta consigliata per Mac e Avventura sull'isola di Hello KittyIspirato dai personaggi Yuko Shimizu, di Apple Arcade.

Le migliori applicazioni del 2023 su Android

ChatGPT per Android è in aumento.

ChatGPT È stato il più grande vincitore tra intelligenza artificiale 2023. È un chatbot che fornisce ai suoi utenti risposte a tutti i tipi di domande, dalla pianificazione del proprio programma all'organizzazione di un menu settimanale. La versione gratuita ha accumulato oltre 10 milioni di download e un punteggio medio di 4,7 stelle.

Impronta: impara visivamente È l'app che ha vinto il premio Best App of 2023 assegnato da Google. Un'applicazione che offre narrazioni visive brevi, potenti e interattive su molti argomenti, come psicologia, storia o filosofia.

Data la sua gamma di opzioni, si tratta senza dubbio di uno strumento educativo efficace, che può essere utilizzato da persone con un titolo di studio superiore specifico o da curiosi e appassionati di cultura generale. Con oltre 100.000 download, ha una valutazione di 4 stelle. READ Il portafoglio hardware Game Boy Bitcoin è ora nelle mani di questa startup con Diario Bitcoin

Le migliori applicazioni su Google Play per l'anno 2023.

Bumble per amici o migliori amici (abbreviazione di Best Friends Forever, Best Friends Forever, in inglese) è a Evoluto in app di appuntamenti.

Consente ai suoi utenti di connettersi con persone che hanno interessi simili a loro, con l'unico obiettivo di avviare un'amicizia. Questa è un'app per tutti coloro che pensano che fare amicizia sia diventato difficile quanto trovare un partner.

Voidpet Garden: salute mentale È senza dubbio una delle app più originali del 2023, premiata nella categoria Crescita Personale.

L'obiettivo di questa app è promuovere la cura della salute mentale tra i suoi utenti, attraverso un giardino virtuale con adorabili creature che rappresentano sentimenti ed emozioni diverse. Prenderci cura di questi animali domestici ci permette di monitorare quotidianamente il nostro umore. Raccoglie in media 100.000 download e 4,8 stelle.

Artefatto: alimenta la tua curiosità È un aggregatore di notizie personalizzato che collega gli utenti ad articoli di scienza, cultura, politica o tecnologia, in base ai loro interessi. Ovviamente è alimentato dall’intelligenza artificiale.

mondo È un'applicazione per la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici che sfida i suoi utenti a sfide individuali o di gruppo che contribuiscono a uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Google l'ha riconosciuta come la migliore app per i contenuti social.

Mindful: consapevolezza e benessere Si concentra sulla salute mentale. Si tratta di un'applicazione gratuita che contiene un'ampia gamma di esercizi pratici e sessioni guidate a supporto degli utenti. I suoi obiettivi includono aiutare a migliorare le relazioni e alleviare lo stress.

Le migliori applicazioni su Google Play per l'anno 2023.