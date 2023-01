Quali sono le città più belle d’Italia?

Ogni anno il Associazione dei Borghi più belli d’Italia Ha aggiunto alla sua lista nuove città che si distinguono per la loro topografia, architettura e patrimonio storico e culturale.

Ci sono 348 città in questo elenco. Quest’anno l’associazione ha deciso di aggiungere 14 nuove città, ognuna con un fascino specifico che le posiziona come le città più belle d’Italia. Lo scopo dell’associazione è quello di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e storico presente in queste città, spesso trascurate in quanto fuori dai tradizionali percorsi turistici.

Per essere selezionate, le città non devono solo possedere un patrimonio artistico, culturale e storico, ma devono anche soddisfare i requisiti essenziali secondo le carte di qualità e le normative relative alla tutela dell’ambiente, all’ospitalità turistica e alle tradizioni locali. Tramite la rivista Traveller.com.

Le città incluse nell’elenco sono:

– Castagnole delle Lance,

-Guren,

– Colferenzo,

– Osana,

– Borgo Vulcano,

-malcesine,

-cellula ligure,

San Donato in Poggio,

-Bagno di Romagna,

-Strongone, Ronciglione,

-Badolato,

-Camisel di Barry,

-Tempio Pausania.

Un tour di queste tre città

Borgo Vulcano (Trentino)

È una città della provincia di Trento che si distingue per il calore della sua gente, che condivide con i visitatori le attrattive del territorio. Alcune delle meraviglie architettoniche che spiccano in città sono la Chiesa Arcivescovile della Natività di Maria, la Chiesa di Sant’Anna, il Santuario della Madonna d’Onia e il Convento dei Frati Francescani e delle Clarisse. Questi edifici hanno una vista impressionante sulla città e sulle montagne.

Batolato (Calabria)

È un comune situato nella provincia di Catanzaro nella regione Calabria. Il paesaggio è fatto di spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, fiumi, pendii con uliveti e vigneti, cascate intermontane e sentieri da cartolina.

Ci sono bar e ristoranti nelle vecchie case, che sono state conservate dal restauro e sono condizionate per ricevere visitatori. Hanno condiviso su Traveller.com: “Negli ultimi anni, nella regione sono iniziati diversi processi di rivitalizzazione, ancorando nel tempo la destinazione pacifica e spirituale. Chiese, vicoli, cadoja (cantine), visite guidate con degustazione di vino e olio, corsi di cucina, corsi di italiano, passeggiate rigeneranti ed esperienze culinarie (come la cucina calabrese) ti aspettano a Batolato.

San Donato in Poggio (Toscana)

Questo è il piccolo comune italiano di Barberino Tavanarlle, un borgo medievale che conserva le sue mura duecentesche, la torre di avvistamento del II Torrino e le antiche porte di accesso. Cuore della città è Piazza Malaspina, dove si cela un pozzo ottagonale, al di sotto del quale si trova una cisterna dove si trovano Palazzo Malaspina e la chiesa di Santa Maria della Neve.

Inoltre, per chi preferisce visitare le chiese della periferia, può trovare la Chiesa romanica di San Donato in Poggio e il Santuario di Santa Maria delle Gracie a Pietracuba.