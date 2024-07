Quali sono le città più care in Italia nel 2024? Dal confronto tra i centri urbani più cari e quelli più economici è emerso che il costo della vita ad Aosta è in media più alto del 57,8% rispetto a Napoli. La situazione cambia se si analizza solo il paniere della spesa alimentare: per l’acquisto di 28 prodotti di largo consumo, tra frutta e verdura, latticini, carne, pasta, pane, bevande e conserve, la spesa più alta si registra a Bolzano. Incasso oltre 208 euro, seguono Trieste (206 euro) e Milano (203,6 euro), a fronte di una media nazionale, per la stessa merce, di circa 187 euro. Un cestino “più leggero” a Catanzaro costa 156,5 euro per acquistare gli stessi prodotti. La foto scattata da Kotakans mette a confronto i prezzi di beni e servizi nelle principali città italiane per capire come varia la spesa dei cittadini a seconda di dove vivono.

Pescara e Palermo

Il prezzo medio più alto per una confezione di pasta si registra a Pescara (2,45 euro/kg), il più basso a Palermo (1,38 euro/kg).

Bologna e Catanzaro

La carne bovina è più cara a Bologna (23,79 euro/kg in media) e meno cara a Catanzaro (intorno ai 16 euro/kg).

Barry tra caffè e tonno

Il tonno in scatola più caro è quello di Bari (17,3 euro/kg), anche se il più economico è il caffè tostato (9,3 euro/kg).

Trieste, Napoli e Venezia

Andare dal parrucchiere per un taglio costa di più a Bologna (22,2 euro in media), mentre Trieste ha la tariffa più alta per un taglio donna (29,7 euro): sistemare l’acconciatura è meglio a Napoli (11,9 euro per il taglio, 12,8 euro per il taglio ). per il taglio). Per la tolettatura dei cani meglio evitare Venezia, che costa in media più di 42 euro, mentre se dobbiamo lavare l’auto il risparmio maggiore lo otteniamo a Firenze: 7,93 euro contro 13 euro la media nazionale.

risultato

Per l’equilibratura e l’allineamento dei pneumatici, a Catanzaro bastano circa 38 euro, ma ne occorrono 88 a Milano, che ha stabilito il record del prezzo di un panino al bar: 5,39 euro contro la media nazionale di 3,6 euro. Conclude Kotakans.

