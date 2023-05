Quali sono le differenze tra gestione attiva e investimento passivo in criptovalute? di CoinTelegraph

©Reuters. Quali sono le differenze tra gestione attiva e investimento passivo in criptovalute?



Cos’è l’hoding? È un metodo di investimento che consiste nell’acquistare e detenere valute digitali indipendentemente da ciò che accade nel mercato. Qualcosa di piccolo, Compra e aspetta senza lamentarti o lamentarti. Il termine ha avuto origine da un errore di ortografia di un utente che significava “tenere” e ha finito per digitare “hodling”“ (folla). Da allora, è diventato un talismano per molti investitori di criptovaluta che credono che sia così che diventeranno ricchi. Si può dire che è un culto della negatività. Compra, aspetta, non fare nulla. E prima o poi diventerai un magnate delle criptovalute.

La strategia non è nuova o originale. In realtà, È una strategia di investimento molto antica e ben nota, iniziata con John Bogle e il suo Vanguard Index Fund. Voglio dire, l’ha postato John Bogle. In questo senso, si dice che sia iniziata con lui. Bogle ha sostenuto che è meglio investire in un fondo che replica il comportamento del mercato e non fa nient’altro. Ciò ha risparmiato commissioni, tasse e grattacapi.

Nel mondo delle criptovalute, ilLa gestione negativa è spesso glorificata. Apparentemente, questa attività per loro è come l’Hotel California. Puoi entrare, ma non puoi uscire. So per esperienza che dire che venderai perché il prezzo ha raggiunto il picco può essere interpretato come una sorta di tradimento della ragione. In altre parole, qui, sembrerebbe, dovremmo essere tutti investitori privilegiati … Cioè, il denaro non dovrebbe importarci così tanto. L’importante è promuovere la ribellione critica per stabilire un’utopia libertaria… La gestione attiva, quindi, è guardata dall’alto in basso come mera speculazione. Personalmente non condivido questo sentimento. Secondo me, non c’è niente di sbagliato nell’investire per amore del denaro. Qual è il problema con la speculazione?

