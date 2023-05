Quali sono le maggiori opportunità di investimento di Warren Buffett?

Se c’è qualcuno che sa di investimenti è lui Warren Buffett, Fondatore Berkshire Hataway. Durante l’incontro annuale di sabato scorso, il circuito di Omaha lo ha sottolineato Le maggiori opportunità di investimento sono quando altre persone fanno cose stupide secondo Josh Schaffer di Yahoo Finance.

Quando è stato chiesto sabato all’assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway futuro investimento di valore, Warren Buffet e Charlie Munger Si ritrovano divisi.

Buffet Sempre ottimista, ha affermato Il futuro degli investimenti di valore Va ancora forte per un motivo principale: una gara.

“Ciò che ti dà possibilità è che altre persone facciano cose stupide.” Buffet ha detto. “Nei 58 anni in cui gestiamo il Berkshire, direi che c’è stato un aumento esponenziale di persone che fanno cose stupide, grandi cose stupide. E il motivo per cui lo fanno, in un certo senso, è perché possono ottenere denaro da altre persone.” . persone molto più facilmente rispetto a quando abbiamo iniziato.

monacoDa parte sua lo era Meno ottimista sul futuro della ricerca sugli investitori di valore Per comprare grandi aziende a prezzi equi.

“Penso che gli investitori otterranno il valore Più difficoltà ora Che ce ne sono troppi in competizione per un insieme limitato di opportunità. Quindi il mio consiglio per valutare gli investitori è: Abituati a guadagnare di meno“.

Buffett ha scherzato: “Charlie mi ha sempre detto la stessa cosa”.

da 1965Lui valore della quota Scritto da Berkshire Hathaway tasso annuo del 19,8%due volte Lo Standard & Poor’s 500 ha registrato un guadagno annuo del 9,9%. durante questo periodo.

Il libro degli investimenti che è “ancora vivo”

Altrove durante l’incontro di sabato, Buffett e Munger hanno offerto ulteriori consigli agli investitori desiderosi di ottenere indizi al riguardo Come possono emulare il successo del duoche si tratti di leggere le lettere degli azionisti di Buffett o di ascoltare il miliardario di 92 anni giocare all’interno di un campo da basket per sei ore un sabato pomeriggio a Omaha, nel Nebraska.

Buffett ancora una volta ha cantato le lodi di Ben Graham e del suo libro, “investitore intelligente” È la base di molti dei principi che gli investitori attribuiscono al metodo Buffett. La lezione centrale nel libro di Graham è proprio questa Gli investitori dovrebbero cercare di acquistare buone società con uno sconto. Allora fallo per anni.

“Questo libro è ancora molto vivo”, ha osservato Buffett, “e tutti continuano a pubblicare nuovi libri e dire molte altre cose”. “Ma non dicono niente di così significativo come quello che disse nel 1949 in questo piccolo libro relativamente sottile.”

Tuttavia, ha aggiunto Munger, mentre le lezioni tratte dal libro di Ben Graham o da qualsiasi altro totem di investimento potrebbero essere ancora rilevanti, Non puoi ignorare come è cambiata l’attività negli ultimi decenni.

“Ci sono un sacco di soldi in questo momento nelle mani di un sacco di persone intelligenti che cercano di superarsi a vicenda”, ha detto Munger. “È un mondo radicalmente diverso da quello in cui abbiamo iniziato”.

Berkshire Hataway La settimana si è chiusa a 491.210$ in rosso, nonostante l’avanzata, e le medie mobili a 70 e 200 periodi rimangono al di sotto del prezzo. Nel frattempo, i punteggi Ei sono contrastanti.