Quali sono le misteriose “macchie blu” che l’astronauta ha catturato nell’atmosfera terrestre?

L’Osservatorio della Terra della NASA ha condiviso l’immagine di due criminali blu misteriosamente sospesi nell’atmosfera terrestre, fotografati da un astronauta non identificato a bordo della missione Expedition 66 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mentre passava sopra la Terra, nel sud-est asiatico.

Sebbene la vertiginosa coppia di corpi celesti possa sembrare come se provenissero da un altro mondo, ciò che vedete nell’immagine – che cattura parti della Cina, Thailandia, Vietnam e Laos, così come il Golfo di Thailandia e il Mar Cinese Meridionale – è in realtà il risultato di due fenomeni naturali non correlati, appena accaduti nello stesso momento: Fulmine e luna.

L’immagine, scattata il 30 ottobre dello scorso anno, è stata pubblicata online solo fino al 9 ottobre di quest’anno dall’Osservatorio della Terra della NASA.

due diversi fenomeni

Secondo le spiegazioni dell’Osservatorio della Terra della NASA, la luce vista nel Golfo di Thailandia è stata causata da un temporale. I temporali sono solitamente coperti di nuvole e quindi non visibili dalla Stazione Spaziale Internazionale – 408 chilometri sopra la superficie terrestre – ma questo fulmine era visibile attraverso un varco tra le nuvole.

Da parte sua, l’altro punto blu, vicino all’estrema destra dell’immagine, non è un altro fulmine nel Mar Cinese Meridionale, ma il chiaro di luna. Come riporta Live Science, è probabile che la Luna si trovi in ​​una direzione in cui la luce riflessa dal Sole passa attraverso l’atmosfera terrestre, disperdendo alcune delle minuscole particelle.

Perché è blu?

Quando la luce visibile interagisce con le particelle nell’atmosfera, può causarne la dispersione. Poiché il blu è la lunghezza d’onda più corta, è probabile che sia più diffuso, motivo per cui il cielo appare blu durante il giorno.

Sullo sfondo della foto si vede anche la forma circolare dell’isola di Hainan, la provincia più meridionale della Cina, così come una rete luminosa di luci artificiali dalla Thailandia in basso a sinistra della foto.

Altre notevoli fonti di inquinamento luminoso nell’immagine sono quelle del Vietnam, mentre l’alone arancione parallelo alla curvatura terrestre è il bordo dell’atmosfera, noto come “punta della Terra” se visto dall’alto. Osservatorio della Terra.

