Quali sono le probabilità che colpirà la Terra nel 2022 – Prensa Libre

Questi fenomeni sono molti eventi unici e nella maggior parte dei paesi, molti fotografi saranno interessati a immortalarli in diversi scatti. Tuttavia, c’è un asteroide che ha ricevuto più attenzione.

I media specializzati hanno riferito che l’asteroide 2009 JF1, che passerà vicino alla Terra e potrebbe entrare in collisione con il pianeta il 6 maggio.

Secondo i rapporti, la NASA non ha notificato nulla sul possibile impatto o distruzione del pianeta. Inoltre, su Twitter è intervenuto Alex Rivero, uno degli scienziati più famosi al mondo.

Secondo Riverero, è possibile, con i dati disponibili, che l’asteroide 2009 JF1 sia entrato in collisione con la Terra. Ma è altamente improbabile.

Secondo il programma di monitoraggio della NASA, l’oggetto JF1 del 2009 ha solo una probabilità di impatto dello 0,026%, abbastanza bassa da essere considerata motivo di preoccupazione. “Non c’è bisogno di preoccuparsi con la JF1 2009”, ha commentato Riveiro.

La NASA, da parte sua, ha indicato che l’asteroide 2009 JF1 riceve le qualifiche di un oggetto “nessun pericolo”. Cioè, si avvicinerà alla Terra il 6 maggio 2022 e Non causerà pericolo per l’umanità.

Non solo questo. In effetti, se crolla, non c’è nemmeno bisogno di preoccuparsi. Ha un diametro di 0,013 km … circa 13 metri. In altre parole, se entra nell’atmosfera, ci lascerà sicuramente una bellissima stella. pic.twitter.com/r8zA5GvYfl

