Quali telefoni cellulari non saranno più compatibili con l’app?

L’elenco dei telefoni cellulari compatibili con WhatsApp nel 2022 sta diventando sempre più breve. A partire dal 1 aprile, molti telefoni non saranno in grado di accedere all’app di messaggistica. Scopri qui i modelli che depositeranno WhatsApp.

Scrittura prospettica

Tra pochi giorni molti dispositivi con sistemi operativi che non dispongono degli ultimi aggiornamenti di sicurezza o delle funzioni necessarie per eseguire WhatsApp non potranno accedere all’app.

Tra i telefoni che non potrai continuare a utilizzare la piattaforma di messaggistica ci sono:

Apple iPhone SE (16 GB)

Apple iPhone SE (32 GB)

Apple iPhone SE (64 GB)

Apple iPhone 6S (128GB)

Apple iPhone 6S (16 GB)

Apple iPhone 6S (32 GB)

Apple iPhone 6S (64 GB)

Apple iPhone 6S Plus (128 GB)

Apple iPhone 6S Plus (16 GB)

Apple iPhone 6S Plus (32 GB)

Apple iPhone 6S Plus (64 GB)

Archos 53 platino

Caterpillar B15

HTC Desire 500

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Compagno

Huawei Ascend D2

Faia F1

Lenovo A820

LG Lucido 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7II

LG Optimus F6

LG emana

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4II

LG Optimus L2II

LG Optimus F3Q è disponibile

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia M

Wiko Cinque Cinque

Wiko Notte oscura

ZTE Grand S Flex

ZTE V956 – UMi X2

THL W8

ZTE Grand X Quad v987.0

ZTE Gran Memo

WhatsApp continuerà a eseguire il debug

Come se non bastasse, WhatsApp ha confermato che nel corso dell’anno continueranno a identificare hardware e software obsoleti che hanno anche meno utenti per decidere se smettere di ricevere supporto.