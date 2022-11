Quali telefoni Samsung potranno scaricare One UI 5 basato su Android 13 | galassia | Messico | Spagna | MX | gioco sportivo

Altre buone notizie da SAMSUNG. Il colosso sudcoreano ha annunciato la disponibilità della One UI 5 per molti dei suoi dispositivi smart nel vecchio continente. Ti diciamo quali smartphone hanno già accesso al sistema operativo basato su Android 13 per le ultime novità del settore.

All’inizio di novembre, SAMSUNG Ha indicato che aggiornerà più di 20 dispositivi a Android 13 E un importo simile a dicembre. Sebbene la società non abbia fornito le date per questi aggiornamenti, ora ha iniziato a distribuire One UI 5 in tutta Europa sui seguenti modelli:

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Come per i precedenti aggiornamenti di Interfaccia utente singolaE il SAMSUNG Questi aggiornamenti verranno rilasciati in batch. Gli utenti dovranno attendere del tempo prima che l’aggiornamento sia disponibile in altri mercati. Secondo la mappa di pubblicazione di Samsung, il Galaxy S20 FE e il Galaxy S21 FE Dovrebbero anche essere online per One UI 5 entro la fine del mese. Inoltre, i dispositivi pieghevoli Galaxy Z di terza e quarta generazione dovrebbero essere in grado di superare Android 12 a novembre, così come la serie. Galaxy Tab S7 S Galaxy Tab S8.

anche, SAMSUNG afferma che Galaxy A33 5G e il Galaxy A53 5G Le versioni stabili di One UI 5 verranno eseguite prima del rilascio Galaxy ZFlip 5G o il Galaxy Z Fold 2.

Come aggiornare Android sul tuo telefono Samsung

Innanzitutto, inserisci le “Impostazioni” del tuo cellulare Androide .

. Ora tocca la sezione che dice “Informazioni sul telefono” o “Informazioni sul telefono”, il nome varia a seconda del modello Samsung.

Il prossimo passo è trovare e toccare l’opzione chiamata “Aggiornamenti software”> “Scarica e installa”

Dopo essere entrati, apparirà una notifica per sapere se il tuo cellulare è aggiornato o se devi scaricare l’ultima versione di Android, che include nuove patch di sicurezza e corregge alcuni bug.

In tal caso, fai clic su “Installa ora” e attendi il completamento del processo.

Ascolta Dale Play su spotify. Segui il programma ogni lunedì sulle nostre piattaforme audio disponibili.