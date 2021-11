Qualificazioni Europee 2021: Malta – Spagna in diretta

Malta 0-3 Spagna (riposo)

La squadra spagnola è orgogliosa di essere unita nei suoi social network dopo questo primo tempo.

La Spagna ha dominato completamente il primo tempo, soggiogò completamente i maltesi. La buona pressione degli uomini di Luis de la Fuente è stata molto efficace, perché hanno recuperato palla molto presto.

La fine della prima parte a Malta!!!!!

45esimo minuto. Il quarto arbitro indica l’aggiunta di un minuto di gioco. Saliamo di 46′!!

minuto 44. Il possesso dei Malts dura pochissimo, ma la Spagna non crea pericolo dopo il terzo gol.

Falsa partenza per il portiere dei Malts, che mette in scena una prestazione da dimenticare. E Guelman ne approfitta con un colpo di testa su calcio d’angolo di Sergio Jimmys.

40 minuti GOOOOOOOOLLLLLLLL DE ESPAA!!!!!! Guillamin si unisce alla festa!!!!

38esimo minuto. Buona mossa dalla Spagna. Sono stati in grado di comunicare con Abel Ruiz, ma hanno impedito di sparare all’interno dell’area.

minuto 35. Il tramonto l’ha mandata in paradiso. Ha avuto un passaggio basso a lato e ha impostato per primo senza un buon tiro.

minuto 32. Malta non sa cosa giocare sull’altro campo. Hanno a malapena superato il centro del campo in quello che stavamo incontrando, solo in qualche gioco isolato.

minuto 30. Angolo per la Spagna. Lo hanno eseguito brevemente, con un gioco provato che non ha disturbato i maltesi.

minuto 28. L’affidabilità del portiere non esiste. Forse ci lascerà altri doni durante l’incontro.

Abel Ruiz approfitta di un errore del portiere dei Malts La palla viene immessa a piacimento nella rete concorrente.

25′ minuto GOOOOOOOLLLLLLL DE ESPAA!!!! Abel Ruiz è il secondo!!

Infortunio da fuori area di Sergio Gimez al piede sinistro. Mandalo alla squadra giusta, senza niente da fare per il portiere.

Minuto 23. GOOOOOOOLLLLLL dalla Spagna!!!!!! Sergio Jimmys!!!!!!

minuto 21. Come previsto, il team spagnolo conquista completamente il suo rivale. I locali non riescono ad andare oltre il centrocampo sotto l’efficace pressione dei figli di Luis de la Fuente.

minuto 18. La Spagna ora sta stringendo. Abel Ruiz insacca di testa su un passaggio cross dal lato che è stato facilmente raccolto dal portiere dei Malts.

17° minuto. Un rasoterra da lontano cattura facilmente Formosa. Era adatto per Fencedor dalla parte anteriore.

16′ Gol annullato contro la Spagna. Conosceva perfettamente Abel Ruiz, tuttavia, era chiaro che il suo assistente fosse un intruso.

14° minuto. Franks l’ha preso dopo un calcio d’angolo, ma il suo tiro è andato a lato.

minuto 13. Difesa a Malta e calcio d’angolo a favore della Spagna.

minuto 11. Il primo giallo della partita. Geo lo vede come un ingresso difficile a livello del suolo in Carrera.

Minuto 9. C’era Abel Ruiz sopra!!! Che errore difensivo nella difesa avversaria. Hanno passato la palla ad Abel Ruiz, che è rimasto solo davanti al portiere, ma ha sparato rapidamente ed è riuscito a bloccare per primo il suo tiro.

minuto 8. La Spagna, grazie alla sua buona pressione, impedisce ai maltesi di prendere palla da dietro.

minuto 6. Prima avvicinando la Spagna, Abel Ruiz non poteva nemmeno sparare all’interno dell’area.

minuto 4. Angolo per la Spagna. Tuttavia, il portiere Formosa l’ha catturata al centro del suo territorio senza problemi.

minuto 3. Giocata a lungo dalla Spagna, che combina bene sul campo opposto e termina con un centrocampo sgomberato dalla difesa maltese.

Inizia il gioco !!!! L’arbitro croato segna l’inizio.

Entrambe le squadre stanno già scendendo in campo!!!

L’incontro sarà presieduto dall’arbitro croato Dario Bell. Nato a Osijek 33 anni fa, appartiene all’elite degli arbitri UEFA e gestirà il suo primo incontro nelle qualificazioni europee del 2023. Dal 2016 si è integrato nella massima categoria del calcio croato.

Nella partita precedente, Abel Ruiz ha mostrato grande ambizione in termini di classifica spagnoli. “Il nostro obiettivo è fare 30 punti, cosa che nessuno ha ancora fatto”, ha ammesso a Marca. “La squadra sta crescendo e può esibirsi ad un livello molto alto”, ha aggiunto.

Entrambe le squadre arrivano con dinamiche molto diverse in questo incontro. Malta ha vinto una partita su quattro, era contro l’Irlanda del Nord in casa 4-1 al primo turno. Da allora hanno perso tutte le partite e subito due gol contro Russia e Slovacchia, ma sono tutti sulla buona strada. per questa parte, La Spagna conosce la vittoria solo in questa fase di qualificazione. Inoltre, ha battuto Russia e Irlanda del Nord, sebbene abbia giocato tre delle quattro partite giocate in casa.

La Spagna cercherà la quinta vittoria consecutiva in questa classifica contro Malta. La gente del posto salterà al Centennial Stadium con undici squadre: Formosa. Ellul, Gauci, Lonardelli; Villa, Attard, Grima, Garzia; Sciberras, Ingerir, Geo. Mister Gilbert Agius ha apportato alcune modifiche rispetto all’ultima partita: Formosa mette fuori gioco il portiere, Garcia sostituisce Mohnani, e Gio fa lo stesso con Satariano.

Per quanto riguarda undici dei sub-21, commenteremo la notizia. Guillamn torna alla monarchia dopo aver punito E torna a condividere l’asse difensivo con Alessandro Franchi. Anche in difesa va notato che Manu Sanchez sostituisce Miranda, che è stato un inizio sul lato sinistro. Inoltre, Injured Sunset sostituisce Rodri Sanchez nel midollo spinale.

Abbiamo già dei profili!!!! Luis de la Fuente scommette sui seguenti undici: Agirizabala. Gara, Franks, Hugo Guillaume, Mano Sanchez; Tramonto, Vinsidore, Torrentes; Sergio James, Abel Ruiz, Campos.

Buona serata!!! La Spagna gioca oggi Sub 21 alle 20:45 e cerca di continuare la sua vittoria vittoriosa nella fase di qualificazione per il Campionato Europeo 2023. Il concorrente di oggi è Malta e l’ambientazione è lo Stadio del Centenario a Ta Galle. Gli uomini di Luis de la Fuente stanno cercando di battere l’unico avversario che non hanno affrontato in questa fase a gironi e segnano 15 punti.

La strada non potrebbe essere ancora più chiara e il concorrente di oggi invita all’ottimismo. Malta ha ottenuto una sola vittoria, nella prima giornata contro l’Irlanda del Nord, e ha subito tredici gol nelle quattro partite giocate.. Un numero che la squadra spagnola può aumentare con la presenza di Abel Ruiz in prima linea in attacco e Sergio James.

Dietro Xazolgrana Non è Petico Rodri che si sta riprendendo da un trauma subito nell’ultimo derby di Siviglia?Ma conosco Sergio Gémez, il calciatore più disfunzionale nelle ultime due partite che ho giocato a Siviglia.